Epicentre de lcdf27, le site des Anciens abattoirs sera transformé en vaste centre culturel vivant l'année prochaine. image: Nolan Crelier

Swatch, twerk et abattoirs: la Capitale culturelle suisse se lâche

Mardi soir, il fallait jouer des coudes aux Anciens abattoirs: toute La Chaux-de-Fonds ou presque a fait le déplacement pour découvrir ce qui l’attend en 2027. A cent jours du coup d’envoi, lcdf27 a dévoilé un programme aussi foisonnant qu’ambitieux.



Plus de «Suisse»

Il fallait croire que toute La Chaux s'était donné le mot, ce mardi. Mardi 22 septembre, à cent jours exactement du coup d’envoi de la toute première Capitale culturelle suisse, les Anciens abattoirs étaient noirs de monde pour la présentation publique de la programmation.

Au milieu des stands de raclette, vins neuchâtelois et de «torrée rolls» (oui oui), il régnait un indéniable sentiment d'euphorie au moment pour les habitants, artistes, partenaires, organisateurs et curieux de se mettre en appétit en découvrant le menu de l'an prochain.

lcdf27 dévoilait son programme ce mardi 22 septembre, aux Anciens abattoirs. Keystone

Et il y en aura pour tous les goûts. Plus de 300 événements, dont 118 créations, investiront plus de 70 lieux, avec une centaine de partenaires impliqués. Concerts, danse, théâtre, cinéma, performances, expositions et installations doivent transformer la métropole horlogère en immense terrain de jeu à ciel ouvert.

Le projet, inspiré des Capitales européennes de la culture, entend notamment faire dialoguer la scène locale avec des artistes suisses et internationaux, tout en mettant en avant des talents du cru.

La programmation se déploiera dans les institutions de la ville mais aussi dans l’espace public, les Anciens abattoirs et quantité de lieux plus inattendus, du tarmac d'aéroport en passant la Maison Blanche (Mais non, pas celle occupée actuellement par Donald Trump. L'autre, conçue par Le Corbusier en 1912).

Lancement le 31 décembre

Côté musique, les festivités démarreront très fort dès le réveillon du 31 décembre. Aux Anciens abattoirs, le collectif LA CRUSH précédera à minuit le Suisse d’origine marocaine Sami Galbi, qui mélange raï, chaâbi et électronique. La Famille Maraboutage prendra ensuite possession des lieux avec sa bass music panafricaine. Et attention:

«Je vous préviens, ça va twerker» Mathieu Palomo, Responsable musiques de lcdf27, lors de la présentation de la partie musicale

De quoi se chauffer avant que les Chaux-de-Fonniers de Secteur Sucre ne poussent la fête jusqu’au petit matin à coups de techno, trance et house.

Deux jours plus tard, changement radical d’ambiance. La pianiste et compositrice polonaise Hania Rani, star montante du néo-classique, investira la Salle de musique pour une première mondiale. Baptisée «Le Passage du temps», sa création a été spécialement imaginée pour le Grand Orgue Kuhn.

Une rencontre entre musique contemporaine, électronique et patrimoine qui résume plutôt bien l’esprit de cette année Capitale.

Un tout nouveau festival

Et la musique ne s’arrêtera évidemment pas en janvier. Parmi les gros morceaux de 2027 figure un tout nouveau festival au nom délicieusement chaux-de-fonnier: Ultra Froid Mega Loin. Imaginé par les producteurs Gilles Valet et Loris Vettese, il investira les Anciens abattoirs du 3 au 5 juin, durant trois jours et trois nuits, avec deux scènes intérieures et une extérieure.

Le mois de juin ne s’arrêtera pas là. Un festival DIY impulsé par Louis Jucker prendra ses quartiers autour de la rue de la Serre lors du solstice d’été, avant un autre événement spectaculaire, le 26 juin: le tarmac de l’aéroport des Eplatures se transformera en dancefloor géant, dans le cadre d’un projet chorégraphique et musical mené avec Boris Charmatz et auquel collaborera le Paléo Festival.

Habituellement dédié à l’aviation légère et à la formation, il se transformera en un festival autour des arts chorégraphiques et de la musique. image: Aéroport des Éplatures

La Schubertiade d’Espace 2 complétera cette programmation musicale particulièrement dense en investissant La Chaux-de-Fonds en septembre.

Et ce n’est qu’une partie du programme

Pour le reste, difficile de tout résumer sans transformer cet article en bottin culturel. Le public pourra notamment découvrir le travail de Gisèle Vienne, une installation monumentale de Claudia Comte réalisée avec des arbres abattus lors de la tempête de 2023, ou encore une édition exceptionnelle de la Nuit de la Photo.

Le cinéma aura lui aussi droit à son moment spectaculaire avec une «Piccola Piazza Grande» organisée avec le Locarno Film Festival.

Même Swatch s’est embarqué dans l’aventure en tant que partenaire principal. La marque soutiendra notamment deux installations aux Anciens abattoirs, signées Pamela Rosenkranz et Florian Graf, ainsi qu’un projet du Swatch Art Peace Hotel de Shanghai installé dans d’anciens wagons.

Au-delà d'enchaîner les grands noms et les collaborations prestigieuses, il s'agira surtout de mettre toute une ville en mouvement. Quelque 37 projets sont d’ailleurs participatifs et les organisateurs comptent largement sur les habitants pour faire vivre cette première édition. Reste maintenant à transformer l’euphorie palpable mardi soir en une fête longue de 365 jours.

Premier test grandeur nature: le 31 décembre. La Chaux-de-Fonds passera à l’heure Capitale avec quelques heures d’avance.

(Retrouvez le programme complet et toutes les informations pratiques sur le site de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027.)

Vidéo: watson