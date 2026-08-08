Un ouvrier est tombé dans un talus avec sa machine agricole.

Un homme est tombé dans un talus avec sa machine de chantier à Belfaux (FR)

Le malheureux a été blessé après avoir terminé sa course dans un ruisseau.

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Un homme de 32 ans a été blessé samedi après-midi à Belfaux (FR) après que son engin de chantier a dévalé un talus. Le véhicule a terminé sa course dans un ruisseau, a indiqué la Police cantonale fribourgeoise.

L'accident s'est produit vers 13h30 lors de travaux d'aplanissement d'un terrain agricole, a communiqué samedi soir la Police cantonale fribourgeoise. Au cours d'une manœuvre en marche arrière, le conducteur a perdu la maîtrise de sa machine.

L'engin a alors dévalé un talus sur une quinzaine de mètres, effectué deux tonneaux et atterri dans le ruisseau du Tiguelet, situé 3,5 mètres en contrebas. Blessé, le conducteur a dû être désincarcéré par les secours avant d'être acheminé à l'hôpital.

L'intervention a nécessité l'interruption du trafic ferroviaire entre Givisiez et Belfaux pendant environ une heure afin de permettre l'évacuation du véhicule. «Aucune atteinte à l'environnement n'a été constatée», précise le communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. (ats)