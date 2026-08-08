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Un homme est tombé dans un talus avec sa machine de chantier à Belfaux

Un ouvrier est tombé dans un talus avec sa machine agricole.
Un ouvrier est tombé dans un talus avec sa machine agricole.

Un homme est tombé dans un talus avec sa machine de chantier à Belfaux (FR)

Le malheureux a été blessé après avoir terminé sa course dans un ruisseau.
08.08.2026, 23:0508.08.2026, 23:05

Un homme de 32 ans a été blessé samedi après-midi à Belfaux (FR) après que son engin de chantier a dévalé un talus. Le véhicule a terminé sa course dans un ruisseau, a indiqué la Police cantonale fribourgeoise.

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L'accident s'est produit vers 13h30 lors de travaux d'aplanissement d'un terrain agricole, a communiqué samedi soir la Police cantonale fribourgeoise. Au cours d'une manœuvre en marche arrière, le conducteur a perdu la maîtrise de sa machine.

L'engin a alors dévalé un talus sur une quinzaine de mètres, effectué deux tonneaux et atterri dans le ruisseau du Tiguelet, situé 3,5 mètres en contrebas. Blessé, le conducteur a dû être désincarcéré par les secours avant d'être acheminé à l'hôpital.

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L'intervention a nécessité l'interruption du trafic ferroviaire entre Givisiez et Belfaux pendant environ une heure afin de permettre l'évacuation du véhicule. «Aucune atteinte à l'environnement n'a été constatée», précise le communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. (ats)

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