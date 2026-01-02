Vidéo: watson

«Je ne trouvais plus personne»: il raconte comment il a survécu

Un jeune homme au cœur de l'incendie de Crans-Montana raconte l'angoisse des flammes et la façon dont il a été miraculé.

C'est un témoignage difficile. Un survivant de 19 ans nous a raconté comment il a réussi à s’échapper du bar Le Constellation, à Crans-Montana, alors que le feu s'y est déclaré durant la fête du Nouvel An.

Le témoignage du jeune homme rejoint celui de nombreuses autres personnes, à savoir qu'une serveuse s'est hissée sur les épaules d'un homme, avec des bouteilles de champagne qui crachent des étincelles.

Voici la version courte avec des sous-titres 👇🏼 Le témoignage intégral est disponible en fin d'article. Vidéo: watson

Le jeune homme raconte:

«Les engins étaient proches du plafond, sur lequel il y avait une mousse d'isolation»

Le feu a ensuite pris rapidement. Le jeune homme a tenté de réagir, saisissant même de l'eau pour tenter d'éteindre les flammes. Il raconte:

«J'ai saisi le bras de ma copine et j'ai crié à tout le monde "sortez!"»

Le garçon raconte qu'en tentant de sortir, il a lâché le bras de sa compagne, puis est tombé sur le ventre. Par réflexe, il s'est couvert la tête et le visage. C'est alors que la porte du bar a été ouverte, et que le feu a repris de plus belle.

«J'ai senti le feu sur ma nuque»

Après s'est agrippé à un pied de table, le jeune homme parvient à sortir, mais perd la trace de sa petite amie et de son frère, restés à l’intérieur du club. Il tente à deux reprises de retourner dans le bâtiment, mais la fumée rend l'air irrespirable.

Il finira toutefois par retrouver ses proches, tous légèrement blessés. Tout le monde est rapidement pris en charge.

«Les pompiers ont trié les brûlés les moins graves et les plus graves»

Il passera ensuite la nuit là où les victimes sont rassemblées et triées.

