Accord entre le Tessin et Uri sur l'exploitation d'une centrale hydroélectrique

Les détails techniques de l'accord doivent maintenant être finalisés par les deux cantons avant d'être soumis à leurs parlements respectifs. A partir du 1er janvier et jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle solution, l'exploitant actuel Lucendro SA assurera l'exploitation provisoire de l'installation. (sda/ats)

Depuis 2013, les cantons d'Uri et du Tessin étaient en désaccord sur l'exploitation future de la centrale située dans la région du Gothard. L'installation utilise en effet les «cours d'eau intercantonaux» que sont les rivières Reuss et Tessin, souligne le gouvernement uranais dans son communiqué.

Selon les communiqués des deux gouvernements cantonaux, Uri et le Tessin détiendront chacun 50% de la centrale à partir du 1er janvier prochain:

En raison du désaccord persistant entre les deux cantons, le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) avait dû intervenir en tant que médiateur dans les négociations en 2022.

Après de longues années de négociations, les gouvernements cantonaux d'Uri et du Tessin sont parvenus vendredi à une entente sur l'exploitation future de la centrale de Lucendro. Le nouvel accord est motivé par l'expiration de la concession de la centrale hydroélectrique à la fin de l'année.

