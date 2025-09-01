Albert Rösti était à Lausanne, ce lundi. Keystone

Albert Rösti satisfait des progrès du chantier de la gare de Lausanne

Le conseiller fédéral en charge des infrastructures et du transport a visité le grand chantier de la gare de Lausanne. Des zones clés du chantier ont été mises en lumière.

Une visite de chantier s'est déroulée lundi à la gare de Lausanne, en présence du conseiller Albert Rösti, de la direction des CFF et des autorités lausannoises, vaudoises et genevoises. Les partenaires ont salué les progrès du chantier.

Les travaux, qui ont débuté en 2021, progressent sur plusieurs fronts. Des zones clés du chantier ont été mises en lumière lors de la visite, ont communiqué les CFF lundi.

La phase de creusement du sous-sol de la place de la Gare est en cours, avec une mise en service partielle prévue pour 2032. La construction du nouveau bâtiment et parking des Epinettes est bien avancée – environ 25 mètres au fond de la fouille – et devrait s'achever en 2027.

Quant au front sud de la gare, 40% des ancrages sont déjà installés. Une passerelle piétonne a également été construite pour maintenir le passage des voyageurs pendant la démolition de l'ancien parking. Elle a été mise en service le 25 août.

(ats/acu)