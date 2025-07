Les chantiers à Lausanne en juillet 2025. Image: watson

Les «travaux éternels» font souffrir ces Lausannois

La capitale vaudoise est submergée par les chantiers. Certains commerçants sont fortement impactés par les nuisances et déplorent un manque de communication de la part de la Ville.

Depuis plusieurs années, Lausanne croule sous les travaux, notamment en centre-ville: la gare, le Flon, la Riponne, le bâtiment du centre commercial Métropole, Chauderon ou encore Saint-François, pour ne citer qu'eux.



Une partie des travaux en cours: En juillet, au moins 79 chantiers ont lieu à Lausanne. Il en existe d'autres qui ne sont pas répertoriés sur cette carte. Image: lausanne.ch

Leur nombre élevé a radicalement modifié le paysage et l'accessibilité, au grand dam des Lausannois et probablement de celles et ceux venus d'autres régions de Suisse ou de l'étranger. Plusieurs vidéos qui se moquent de l'état de la capitale vaudoise et de ses environs circulent d'ailleurs sur TikTok.

Pourquoi y a-t-il autant de travaux? Et aurait-il été possible de les espacer dans le temps? «La Ville doit entretenir ses infrastructures afin d'améliorer la qualité de vie. En même temps, elle se transforme pour répondre à l’augmentation de la population et aux défis climatiques», répond Juliette Montavon, chargée de communication à la Direction des finances et de la mobilité. Et de poursuivre:

«Lausanne doit composer avec les travaux qu’elle mène elle-même, ceux d’autres acteurs publics ou privés (réd: la Riponne ou le tram), ainsi que les imprévus. A cela s’ajoutent les délais administratifs liés aux autorisations de construire, parfois longs et hors de notre contrôle.» Juliette Montavon

Le charmant et pittoresque quartier Midi et Beau-Séjour, rempli de cafés, restaurants et échoppes, fait justement partie des endroits où un chantier est en cours. Le réseau de chauffage à distance est étendu pour atteindre les objectifs du plan climat de zéro émission de CO2 à l’horizon 2050. Mais les dommages qui en découlent impactent fortement la vie de certains commerces.

Des travaux «éternels»

«C'est pénible de travailler dans ces conditions. Ces travaux semblent éternels», soupire Jean Kehlhofer, patron du Coffee Page, l'un des établissements du coin. Il explique que les chantiers ont débuté courant 2024, mais qu'ils ont pris de l'ampleur en octobre dernier et que les nuisances sonores se sont dès lors intensifiées.

«Le bruit gêne les gens, qui fréquentent moins le café. Cette baisse de fréquentation se remarque davantage en été, avec la terrasse, car je ne peux pas fermer les portes. L'impact des travaux sur mon établissement va s'observer sur la durée. Les clients en auront marre du quartier et ne voudront plus venir.» Jean Kehlhofer, patron du Coffee Page.

Le quartier Midi et Beau-Séjour en juillet 2025. Image: watson

L'établissement Coffee Page (à gauche). Image: watson

La terrasse du Coffee Page longe la rue (à droite). Image: watson

Attablées à l'extérieur, Romana et Simona, deux Bernoises en visite à Lausanne, admettent qu'elles ont hésité à s'asseoir «car c'est bruyant». Luna, assise un peu plus haut dans la rue, reconnaît qu'elle n'est pas sûre de revenir dans le café. «Simplement parce que j'aime bien tester de nouveaux endroits», promet-elle. De retour après plus d'un an et demi à l'étranger, elle a d'ailleurs été interpellée par le nombre de travaux en ville.

Chiffre d'affaires en baisse

Malgré la présence de clients en cette matinée ensoleillée, Jean Kehlhofer révèle que son chiffre d'affaires a baissé au cours des derniers mois. Conséquence? Il n'a pas pu remplacer trois employés qui sont partis.

«Je travaille sept jours sur sept pour rattraper les pots cassés. Mentalement, c'est usant» Jean Kehlhofer

Son voisin David Herel, propriétaire du salon de thé Marutcha, explique qu'il a également réduit la présence de personnel à quatre jours par semaine au lieu de cinq. S'il souligne n'avoir aucune preuve que les travaux sont la cause de ce qu'il décrit comme «un mauvais mois de juin», il constate:

«Les gens passent moins dans les rues et ont tendance à ne plus s'arrêter. Le quartier est moins attractif» David Herel, patron du salon de thé Marutcha.

Stefania Bellantoni, propriétaire du restaurant du même nom, a quant à elle dû enlever sa terrasse de vingt places en août 2024. Depuis avril 2025, son chiffre d'affaires a baissé de 30% et un employé a été licencié. De plus, contrairement à l'année dernière, la restauratrice ne peut plus ouvrir toute la journée et ferme durant l'après-midi. Elle craint pour le futur de son entreprise et aurait souhaité une compensation financière de la part de Lausanne pour les ennuis occasionnés. «Je ne veux pas mettre la clé sous la porte», affirme-t-elle.

«Mais j'aimerais que la Ville fasse quelque chose pour ses commerçants» Stefania Bellantoni, patronne du restaurant Bellantoni

Le restaurant Bellantoni à la rue du Midi. Image: watson

Françoise Augsburger Huguenet, chargée de communication aux Services industriels de Lausanne (SiL) – qui gèrent le chantier –, assure que la Ville est consciente de l'impact des travaux sur les commerçants et restaurateurs.

«Nous avons apporté des ajustements pour limiter l’obstruction des vitrines et préserver au mieux la visibilité des commerces. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que les rues sont étroites et que le chantier occupe une place centrale, ce qui rend certaines contraintes inévitables.» Françoise Augsburger Huguenet, chargée de communication aux SiL.

Des travaux plus longs que prévu

Outre la situation financière, les trois restaurateurs se rejoignent sur deux autres points: les travaux sont plus longs que prévu et la communication avec les personnes responsables est rare et compliquée. Ils s'accordent sur le fait qu'il est, par conséquent, difficile de comprendre quand la situation reviendra à la normale.

Françoise Augsburger Huguenet confirme que «le planning de certaines étapes a été décalé, en raison d'éléments du sous-sol inconnus jusque-là et qui ont obligé à recommander du matériel». Concernant le dialogue avec les riverains, elle rappelle qu'en début d'année, «une rencontre a été organisée avec les faîtières des commerçants, hôteliers et restaurateurs lausannois, afin d'informer des chantiers et des échéances». Et de certifier:

«Nous entretenons des échanges réguliers sur place avec les commerçants directement impactés afin de les informer de l’évolution des travaux» Françoise Augsburger Huguenet

Elle annonce d'ailleurs que dès le mois d'août, une déléguée aux chantiers sera disponible pour «assurer le lien avec les commerçants et la population et renforcer la communication».