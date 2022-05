Une étude a vu le jour pour comparer le prix d'une grande bière dans les différents cantons suisses. Image: Montage watson

Combien coûte une pinte? Plus cher à Lausanne qu'à Zurich! Le comparatif

Une étude a vu le jour pour comparer le prix d'une grande bière dans les différents cantons suisses. Choisissez votre ville parmi les 29 proposées! Vous risquez d'être surpris.

Le demi-litre de bière, en Suisse, c'est une grande bière. En Allemagne, c'est une bière normale. Mais son nom change selon les cantons helvétiques, et son prix aussi. Concernant ce deuxième point, une enquête comparative vient de paraître sur le site du cabinet Hellosafe, sous forme de carte recensant les villes suisses selon leur prix d'une pinte de bière.

On découvrira notamment qu'une chope coûte légèrement plus cher à Sion (7 fr.) qu'à Zurich (6,96 fr.), mais meilleur marché qu'à Lausanne (qui explose les scores avec 7,96 fr.) et Genève (deuxième des villes onéreuses avec 7,72 fr.). On notera aussi par exemple qu'à Lucerne, ville pourtant touristique, on boit une grande mousse pour seulement 5,97 CHF.

L'observateur attentif remarquera qu'une ville comme La Chaux-de-Fonds (quatrième cité romande) est absente de la liste. De même, aucune ville jurassienne n'y figure. Contactée par watson, l'agence explique sa méthodologie: «Nous avons relevé mi-avril les prix indicatifs d’une pinte de bière pression sur des plateformes de référence collaboratives comme numbeo pour chaque ville suisse dont la donnée était disponible. Ces données sont mises à jour au moins une fois par mois.»

Et ceci explique cela: «Malheureusement, toutes les villes suisses n'y sont pas référencées, c'est pourquoi certaines ne sont pas présentes dans notre liste» Nolwenn Abolivier, chargée des relations presse chez HelloSafe Suisse

Vers une bière plus chère en fin 2022

L'étude livre également une estimation de prix par ville pour la fin 2022. Subissant les effets de la guerre, le coût des céréales pourrait grimper de 4% d'ici à la fin de l'année. Auquel cas le prix d'une cannette augmenterait de 32 centimes à Lausanne, contre 20 centimes dans les villes d'Olten, Langenthal, Coire et Arbon.