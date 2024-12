Voici les chiffres sur la consommation d'alcool des Suisses au volant

L'an dernier, 31 personnes ont été tuées et 506 grièvement blessées dans des accidents de la route liés à la consommation d'alcool. L'alcool était ainsi en cause dans près de 12% des accidents ayant entraîné des dommages corporels graves. La situation ne s'est pas améliorée dans les 10 dernières années, déplore le bpa.

Le relevé 2023 du bpa, réalisé en collaboration avec 14 corps de polices cantonales, montre quant à lui que près de 4% des automobilistes conduisent après avoir bu de l'alcool et 0,4% présentent une alcoolémie supérieure à la limite légale de 0,5 pour mille. De nuit, ce taux est encore plus élevé, avec un conducteur sur sept sous l'influence de l'alcool.

Le rejet populaire scelle la fin d'une A1 à six voies, selon Rösti

Albert Rösti enterre le projet d'élargissement à six voies de l'A1 après le rejet populaire des extensions partielles.

L'élargissement à six voies de l'autoroute A1 entre Lausanne et Genève et entre Berne et Zurich est à jeter aux oubliettes, estime Albert Rösti. Le rejet par le peuple suisse d'extensions partielles le week-end dernier sonne le glas de ce grand projet.