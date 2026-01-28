faible pluie
Aldi va vendre en Suisse Reformer Pilates bon marché

Aldi introduit le Pilates Reformer très en vogue en Suisse.
Avec ce produit phare des Pilates, Aldi semble s'attendre à un gros succès en Suisse.Image: Keystone / Aldi, montage watson

Aldi lance en Suisse sa version bon marché de cet appareil de sport

Un appareil de Pilates Aldi est actuellement sur toutes les lèvres. Il sera mis en vente dès ce jeudi en Suisse et la demande devrait être importante.
28.01.2026, 17:3928.01.2026, 17:39

Les studios de Reformer Pilates se multiplient actuellement et la Suisse ne fait pas exception. Il s'agit généralement de petites salles de sport exclusives qui se concentrent sur un équipement spécifique: le fameux Reformer.

L'entraînement sur ce traîneau à ressorts est réputé pour être doux pour les articulations. Il renforce les muscles profonds, améliore la posture et favorise la flexibilité.

Le Reformer Pilates connaît un véritable essor dans les grandes villes, stimulé par les réseaux sociaux. Cependant, cette pratique n'est pas bon marché: à Zurich, une séance coûte entre 40 et 50 francs, selon le studio.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses influenceuses et célébrités se montrent en train de faire du Pilates sur le Reformer.
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses influenceuses et célébrités se montrent en train de faire du Pilates sur le Reformer.Image: TikTok

En effet, les appareils sont chers: un Reformer professionnel peut coûter plusieurs milliers de francs.

Une version abordable chez Aldi

Aldi lance désormais sa version du Pilates Reformer en Suisse, un modèle destiné à la maison. Dans plusieurs pays, l'appareil s'est vendu en un temps record. Sur les réseaux sociaux, on trouve déjà de nombreuses vidéos montrant des personnes qui l'essayent. Sous le hashtag #aldireformer, on compte déjà presque 500 publications sur TikTok.

Dès jeudi 29 janvier, l'appareil sera disponible en Suisse pour 199 francs. Le distributeur indique:

«L'appareil peut être replié de manière compacte, il est équipé de roulettes pour un transport facile et est livré avec cinq bandes de résistance ainsi qu'une roue de rechange.»
Et voici l'engin.
Et voici l'engin.Image: aldi

«Jusqu'à épuisement des stocks», indique le communiqué de presse. Cela pourrait être un petit indice suggérant qu'Aldi s'attend à une demande importante sur le territoire.

Une invention qui ne date pourtant pas d'hier

L'appareil n'est pas nouveau. Joseph Pilates, l'inventeur de l'entraînement Pilates, a développé le Reformer dans les années 1920 comme complément à ses exercices au sol.

Pendant sa captivité en Angleterre durant la Première Guerre mondiale, l'Allemand a fait des tests avec des ressorts de lit, et c'est ainsi qu'est né le premier Reformer. (cst)

