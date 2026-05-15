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Arnaque: ces Suisses croulent sous les colis Amazon

Une famille biennoise a reçu presque quotidiennement des colis Amazon nom commandés (image d'illustration).
Une famille biennoise a reçu presque quotidiennement des colis Amazon nom commandés (image d'illustration).Image: Shutterstock

Une pratique malveillante place ces Suisses sous une avalanche de colis

Des Biennois ont reçu quasi-quotidiennement des colis Amazon qu'ils n'avaient jamais commandés. Ils auraient été victimes de «brushing».
15.05.2026, 14:5715.05.2026, 14:57

Des livres de coloriage, un stylo à bille ou encore une caisse de surchaussures pour salle d'opération: une famille biennoise a subi dun déluge de colis indésirables. Selon la SRF, relayée par la RTS, tout part d'un compte Amazon créé par le fils il y a maintenant deux ans.

L'adolescent, âgé de 17 ans, n'avait alors pas renseigné d'adresse ni passé de commande. Il avait par la suite été informé que le compte avait été suspendu «en raison d'activités suspectes».

Ce colis que vous n'avez pas commandé cache sûrement une arnaque

Mais quelques mois plus tard, la famille s'est mise à recevoir des colis, en grand nombre et en tout genre. Et les démarches entreprises par la mère auprès d'Amazon pour faire supprimer le compte n'y ont rien changé: la marchandise n'a cessé d'affluer.

Des adresses obtenues illégalement

C'est finalement le magazine de défense des consommateurs de la SRF, Espresso, qui a obtenu un début d'explication. Sans se prononcer sur le cas de la famille biennoise, Amazon renvoie ainsi à sa page d'information sur la pratique du «brushing».

Selon Espresso, il s'agit d'une pratique visant à envoyer des colis non commandés à des adresses obtenues illégalement. Le but: rédiger des commentaires élogieux sur la plateforme au nom du destinataire.

La Confédération alerte contre une double arnaque «perfide»

Amazon évoque auprès du magazine des «acteurs malveillants qui enfreignent» ses directives et contre lesquels des mesures sont prises. La plateforme a depuis présenté ses excuses à la famille biennoise pour le désagrément qu'elle a subi. Et l'afflux de colis s'est arrêté.

Quant à la marchandise indésirable, la SRF explicite la règle à son sujet: elle ne doit ni être payée ni renvoyée. Autrement dit, on est libre de la garder ou de s'en débarrasser. (jzs)

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