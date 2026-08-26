Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz Image: Keystone

Ces deux juges fédéraux doivent s'expliquer sur leur liaison

Après les révélations sur leur relation amoureuse, Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz sont entendus ce mercredi à Berne

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Les juges fédéraux Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz font face à la commission judiciaire du Parlement à Berne mercredi. Leur relation amoureuse, révélée en avril, pourrait remettre en question leur réélection.

Les deux juges sont arrivés séparément au Parlement à une demi-heure d'intervalle. La commission les auditionne avant de discuter de leur avenir au Tribunal fédéral (TF). Elle devrait donner sa position en fin de journée.

La Weltwoche a révélé ce printemps la relation amoureuse entre Yves Donzallaz (ancien UDC, actuellement sans parti) et Beatrice van de Graaf (UDC). Leur liaison aurait duré un an à partir du printemps 2025, selon la presse.

Le Tribunal fédéral ne peut pas compter parmi ses membres des juges qui font «durablement ménage commun», selon la loi. Le TF a renvoyé la question au Parlement et lui a fait parvenir un rapport confidentiel.

Les commissions judiciaire et de gestion doivent l'évaluer. (jzs/ats)