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Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz doivent s'expliquer

Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz entendus à Berne
Beatrice van de Graaf et Yves DonzallazImage: Keystone

Ces deux juges fédéraux doivent s'expliquer sur leur liaison

Après les révélations sur leur relation amoureuse, Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz sont entendus ce mercredi à Berne
26.08.2026, 13:4126.08.2026, 13:41

Les juges fédéraux Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz font face à la commission judiciaire du Parlement à Berne mercredi. Leur relation amoureuse, révélée en avril, pourrait remettre en question leur réélection.

Les deux juges sont arrivés séparément au Parlement à une demi-heure d'intervalle. La commission les auditionne avant de discuter de leur avenir au Tribunal fédéral (TF). Elle devrait donner sa position en fin de journée.

Cette audition pourrait coûter leur poste à deux juges fédéraux
Cette audition pourrait coûter leur poste à deux juges fédéraux

La Weltwoche a révélé ce printemps la relation amoureuse entre Yves Donzallaz (ancien UDC, actuellement sans parti) et Beatrice van de Graaf (UDC). Leur liaison aurait duré un an à partir du printemps 2025, selon la presse.

Le Tribunal fédéral ne peut pas compter parmi ses membres des juges qui font «durablement ménage commun», selon la loi. Le TF a renvoyé la question au Parlement et lui a fait parvenir un rapport confidentiel.

Les commissions judiciaire et de gestion doivent l'évaluer. (jzs/ats)

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