Ces deux juges fédéraux doivent s'expliquer sur leur liaison
Les juges fédéraux Beatrice van de Graaf et Yves Donzallaz font face à la commission judiciaire du Parlement à Berne mercredi. Leur relation amoureuse, révélée en avril, pourrait remettre en question leur réélection.
Les deux juges sont arrivés séparément au Parlement à une demi-heure d'intervalle. La commission les auditionne avant de discuter de leur avenir au Tribunal fédéral (TF). Elle devrait donner sa position en fin de journée.
La Weltwoche a révélé ce printemps la relation amoureuse entre Yves Donzallaz (ancien UDC, actuellement sans parti) et Beatrice van de Graaf (UDC). Leur liaison aurait duré un an à partir du printemps 2025, selon la presse.
Le Tribunal fédéral ne peut pas compter parmi ses membres des juges qui font «durablement ménage commun», selon la loi. Le TF a renvoyé la question au Parlement et lui a fait parvenir un rapport confidentiel.
Les commissions judiciaire et de gestion doivent l'évaluer. (jzs/ats)