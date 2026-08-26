Image d'illustration Image: Police cantonale fribourgeoise

Une fillette de 3 ans finit sous une voiture en Suisse romande

Un accident est survenu mardi après-midi à Massonnens (FR). Une enfant jouait vraisemblablement avec sa planche à roulettes avant de se retrouver sous un véhicule. Elle a été héliportée à hôpital.

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Une fillette de trois ans a été blessée mardi après-midi à Massonnens (FR) après s'être retrouvée sous un véhicule lors d'une manoeuvre. Prise en charge par les secours, elle a été héliportée par la Rega vers un hôpital. Une enquête est en cours.

La fillette jouait vraisemblablement avec sa planche à roulettes avant de se retrouver sous le véhicule d'un automobiliste qui effectuait une manoeuvre mardi après-midi. «Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'investigations», précise la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué mercredi.

Blessée, l'enfant a été prise en charge par les secours sur place avant d'être héliportée par la Rega vers un hôpital. «Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances de l'accident», a indiqué la police. (jzs/ats)