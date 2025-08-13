L'aéroport de Zurich fait le plein de passagers en juillet

L'aéroport de Zürich a carburé durant le mois de juillet. Des millions de passagers qui contribué à une hausse de 4,8% sur un an.

Vacances d'été obligent, l'aéroport de Zurich a accueilli un nombre important de passagers en juillet, alors que les mouvements d'avions ont eux aussi accéléré. Cette hausse ne s'est cependant que modestement répercutée sur les dépenses des voyageurs.

Pendant le mois sous revue, le premier aéroport de Suisse a été fréquenté par 3,3 millions de passagers, un chiffre en hausse de 4,8% sur un an, a annoncé mercredi son exploitant Flughafen Zürich dans un communiqué.

La fréquentation mensuelle de la plateforme aéroportuaire zurichoise a ainsi battu un record, a ajouté la société. Elle a également enregistré un niveau jamais vu sur un seul jour, avec 115 547 passagers enregistrés le 28 juillet.

Les mouvements d'avions ont quant à eux progressé de 2,6% à 25 264 décollages et atterrissages.

Alors que le nombre de passagers a nettement progressé en juillet, les chiffres d'affaires réalisés par les boutiques et restaurants de l'aéroport n'ont crû que de 0,4% à 62,4 millions de francs. (awp/ats/svp)