Affaire Mike: «Un procureur doit avoir le courage de son opinion»

A Renens, le procureur en charge de l'affaire Mike Ben Peter plaidé l'acquittement pour les six policiers. De quelle marge de manœuvre dispose un magistrat dans une telle affaire? Un procureur romand a accepté de répondre à nos questions. Le verdict doit être prononcé jeudi.

Nouveau rebondissement dans le procès des six policiers vaudois dont les actes sont suspectés d'avoir entraîné la mort du Nigérian Mike Ben Peter: le procureur Laurent Maye a décidé de laisser tomber les chefs d'accusations d'homicide par négligence.

Une telle action peut surprendre, mais le procureur a parfaitement le droit de plaider en faveur ou contre les accusés, et ne change en rien le caractère final du verdict rendu par le juge. Mais ce qui semble être un retournement de situation est pourtant une situation qui arrive régulièrement dans les tribunaux. watson a contacté un procureur romand, qui accepté de nous répondre sous couvert d'anonymat.

Une affaire sensible

Notre magistrat nous explique les enjeux du job: «Il faut savoir que le procureur a deux fonctions. Premièrement, diriger l’instruction, durant laquelle on recueille les preuves. A l'issue de celle-ci, soit il classe l'affaire, soit il la renvoie devant le tribunal et c'est le juge qui prend le relai.» Et ensuite? «Là, le procureur change de casquette et devient partie à la procédure. Il peut alors prendre position.»

Ce que Laurent Maye a fait, lundi dernier. Mais pourquoi a-t-il décidé de faire passer l'affaire au tribunal pour ensuite plaider en faveur des policiers? La décision de classer ou non l'affaire et la conviction du magistrat que ceux-ci sont coupables ou innocents sont deux choses différentes, décrypte notre expert.

«Le procureur aurait pu classer l'affaire à la fin de l'instruction, mais il n'a certainement pas voulu prendre ce risque car l'affaire était trop sensible» Un procureur romand

Le magistrat analyse: «Pour autant, ce n'est pas un revirement de dernière minute. Il savait certainement, déjà au moment où il a dressé l’acte d’accusation et renvoyé l’affaire au tribunal, qu'il allait requérir l'acquittement.»

«Il devait déjà avoir la conviction, au regard du dossier, que les policiers sont innocents. D'où ce qui est arrivé, lundi, lors de son réquisitoire» Un procureur romand

Avoir le courage de son opinion

Mais la sensibilité et la médiatisation de l'affaire ne sont toutefois pas la seule raison, selon notre intervenant, à pousser le procureur à engager le cas au tribunal. «Il est certain que l'avocat de la famille de la victime allait vouloir un procès devant le tribunal et ferait recours en cas de classement», dit-il, «avec de fortes chances de succès à ce stade précoce de la procédure». Il conclut:

«Dans ce genre de situation, un procureur a meilleur temps d'aller directement au procès» Un procureur romand

Selon notre magistrat, Laurent Maye a donc préféré prendre lui-même l'initiative pour mieux contrôler la situation. Pour autant, il estime que le procureur vaudois a tout fait juste: «Ce procès était inévitable, mais le réquisitoire du ministère public est parfaitement cohérent.»

«Dans une affaire aussi sensible, le procureur doit avoir le courage de son opinion, quitte à ce que le juge ne le suive pas» Un procureur romand

Un geste d'autant plus fort au vu des enjeux de ce procès et de l'ambiance lourde qui pèse sur la cour de Renens, empreinte d'accusations de racisme systémique entourant la police vaudoise et la société en général.

L'avocat des plaignants en difficulté

Alors, quel est le pronostic de notre procureur mystère au sujet du verdict? Il se montre assez catégorique:

«En général, un procureur qui abandonne l'accusation devant le tribunal, c'est un signe fort vers un acquittement» Un procureur romand

«Mais ce n'est pas mathématique», tient-il à préciser. «Le tribunal est libre de décider ce qu'il veut et ne pas suivre les conclusions du procureur.» Une situation d'autant plus difficile pour Simon Ntah, l'avocat de la famille de Mike Ben Peter, qui se retrouve à deux contre un, pourrait-on dire, avec face à lui les accusés et leur défense ainsi que le procureur?

«Il est clair que dans une telle situation, l'avocat de la partie plaignante se retrouve en difficulté» Un procureur romand

Pourrait-on comprendre que le procureur, qui a deux casquettes (il instruit l'enquête avec la police puis défend le dossier devant le tribunal), aurait des accointances avec la police? Une accusation parfois envoyée à la volée, à laquelle notre interlocuteur n'est pas indifférent. Il répond, selon une expression consacrée, qu'un «procureur qui fait son boulot doit instruire à charge et à décharge»:

«Un procureur doit instruire dans les deux sens. Il doit essayer de trouver la vérité autant que possible puis prendre sa décision sur la base du résultat de l'instruction» Un procureur romand

«Rien ne va changer»

Aurait-il fallu faire appel à des tiers pour instruire une affaire qui touche à la police, comme un procureur d'un autre canton? «Dans un monde parfait, on pourrait imaginer que ce soit le procureur d’un autre canton qui soit désigné, mais franchement, en pratique, ce serait invivable.»

«Un procureur doit savoir conserver de la distance face à la police» Un procureur romand

Au final, on a également posé la question qui fâche: en cas de verdict ou non, la police va-t-elle revoir ses méthodes de contrainte? Notre procureur répond par la négative: «La technique de maîtrise des policiers face à un prévenu virulent est la technique apprise dans toutes les écoles de police. Rien dans ce qui a été décrit ne me surprend, n'en déplaise à l'avocat de la partie plaignante.» Il conclut:

«Cette affaire ne va probablement rien changer à ce qu'on apprend dans les écoles de police» Un procureur romand

Il développe: «Sinon, imaginez-vous: dès que les policiers veulent interpeller un individu qui résiste, s'ils ne peuvent pas utiliser de moyens de contrainte, il suffit que celui-ci dise "non" pour rentrer à la maison? C'est ridicule.»

Le verdict de l'affaire sera prononcé jeudi.