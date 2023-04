Image: Shutterstock

Analyse

L'impensable va-t-il se produire à Genève ce week-end?

Le fait le plus spectaculaire, le plus énorme du second tour à l'élection au Conseil d'Etat genevois, dimanche, serait l'élection du sulfureux Pierre Maudet. watson vous fait vivre les derniers instants d'une campagne exaltée.

Genève, c’est New York comme à la télé: ses cops, son proc, ses banquiers, ses scandales master class, ses élections au canon. Celles de dimanche sont d’un très gros calibre. Un bon vieux gauche-droite, mais façon choucroute garnie qui dégénère. On vote pour élire le Conseil d’Etat, un second tour qui rebat le premier du 2 avril. Les sept sièges du gouvernement cantonal sont à pourvoir.

Le suspense est à son maximum. La raison? La présence de deux candidats sentant le souffre: Pierre Maudet, qu’on ne présente plus, de retour en compète après deux années de purgatoire assorties d’une condamnation au pénal, et Philippe Morel, grand patron des blocs opératoires, auquel notre confrère Heidi.news a trouvé un cadavre planqué dans la chambre froide (c’est une image).

A l’approche du dénouement, watson fait un dernier tour dans les cuisines du scrutin majeur de la vie politique genevoise.

Une droite affamée

L’Alliance genevoise, alias la droite, veut absolument récupérer la majorité envolée en mars 2021 à l’occasion d’une élection complémentaire, perdue par Pierre Maudet, alors en disgrâce du PLR, gagnée la Verte Fabienne Fischer. Elle présente un ticket de cinq candidats: Nathalie Fontanet (PLR), Anne Hiltpold (PLR), Philippe Morel (MCG), Delphine Bachmann (Le Centre) et Lionel Dugerdil (UDC), par ordre d’arrivée au premier tour.

«Si la droite gagne, elle mettra en œuvre son programme, pour l’essentiel axé sur des baisses d’impôts, de façon, dit-elle, à redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne», note Pascal Sciarini, professeur de science politique à l’Université de Genève.

En cas de victoire, l’Alliance genevoise pourrait compter sur un Grand Conseil comme elle à majorité de droite.

«Mais attention à l’excès de confiance! Nous sommes dans un pays de démocratie directe. La gauche n’hésitera pas à lancer des référendums si elle est minoritaire» Pascal Sciarini

Le président du Parti socialiste genevois, Thomas Wenger, confirme: «Le système politique suisse, c’est un ménage à trois: le gouvernement, le parlement et le peuple. Nous lancerons des référendums face à des politiques de baisses d’impôts qui nuisent à l’égalité entre les Genevois. Nous ferons pareil avec une réforme de l’école que nous jugerions inique.» Pascal Sciarini prévient:

«Avec l’école, la droite marche sur des œufs»

Membre du comité directeur du PLR, Mohamed Atiek détaille trois points du programme, sinon de l’Alliance, du moins de son parti, présentés comme «une différence fondamentale entre la droite et la gauche»:

«Une déduction d’une partie du loyer de l’impôt; une baisse des impôts étant donné l’excédent budgétaire de 3 milliards de francs en 2022; la possibilité pour les entrepreneurs de défiscaliser une partie de l’outil de travail.» Mohamed Atiek

Mohamed Atiek veut une victoire de son camp dimanche. «Même si la fabrication des lois est du ressort du Grand Conseil, être majoritaire au Conseil d’Etat permet d’initier des projets et de les travailler avec le concours de l’administration», dit-il. Un précieux avantage.

Une gauche pas résignée

«Nos quatre candidats, dont trois sortants, se classent parmi les sept arrivés en tête au premier tour, en position d’élus», tient à rappeler Thomas Wenger. Dans l’ordre: Thierry Apothéloz (PS), Antonio Hodgers (Les Vert.e.s), Fabienne Fischer (Les Vert.e.s) et Carole-Anne Kast (PS). Mais pour la gauche, un handicap se répète et, même, s’amplifie au vu l'avance très nette obtenue par la droite le 2 avril au Grand Conseil: en cas de victoire dimanche à l'exécutif, la gauche devra vivre avec un parlement adverse. Une cohabitation s’engagera alors.

«Majoritaire au gouvernement, la gauche devra davantage gouverner au centre, bâtir des compromis avec un Grand Conseil a priori hostile», relève Pascal Sciarini. Thomas Wenger ne dit pas le contraire:

«Nos propositions de soutien au pouvoir d’achat, sous forme de subsides plus importants accordés aux ménages qui en ont le plus besoin, devraient trouver des voix favorables au MCG (Mouvement des citoyens genevois), auprès du parti de Pierre Maudet, LJS (Libertés et Justice sociale), et même à l’UDC.» Thomas Wenger

En plus du pouvoir d’achat, la gauche a mis en grand dans son programme la transition écologique. Contrairement à la droite, elle est opposée au projet pharaonique de la traversée du lac. Thomas Wenger prédit: «Quand la droite verra que le devis se monte à 5 milliards de francs, elle hésitera.»

Pierre Maudet: comment vont-ils le gérer?

Sixième du premier tour, à 88 voix seulement de la cinquième, Fabienne Fischer, qui l’avait battu en 2021 lors de l’élection complémentaire au gouvernement cantonal, Pierre Maudet a de réelles chances d’être élu dimanche. Sa campagne de terrain, à l’écart de l'attention médiatique, est jugée efficace. Son élection, ou réélection, après sa démission forcée du Conseil d’Etat des suites de son voyage en famille tous frais payés à Abu Dhabi en 2015, n’en serait pas moins une déflagration dans le ciel de la rade.

Pascal Sciarini pose le décor:

«Si Pierre Maudet est élu en même temps qu'une majorité de droite, il devra cohabiter avec des personnes qui lui ont ôté une à une ses prérogatives de conseiller d’Etat après l’éclatement du scandale d’Abu Dhabi. Cohabiter, aussi, avec les personnes, en particulier celles de son ancien parti, le PLR, auxquelles il a menti en prétendant qu’il avait payé de sa poche ce voyage dans les Emirats.»

«Il y aurait surtout un problème de confiance, or la confiance, dans un gouvernement collégial, c’est primordial» Pascal Sciarini

Sur un plan idéologique, Pierre Maudet est un politique de centre droit, affirme Pascal Sciarini. Quand bien même l’«opération Papyrus», un processus de régularisation de sans-papiers qu’il avait lancé en 2017, épouse des marqueurs de gauche.

«N’en faites pas dans les médias un allié de la gauche!», supplie Thomas Wenger. «C’est un élu genevois depuis 15 ans», appuie-t-il, comme pour signifier qu'à 45 ans, Pierre Maudet est un vieux dinosaure, «de la droite», bien sûr.

«Son social, c’est de la poudre aux yeux. Son idée de redistribuer une partie de l’excédent budgétaire aux Genevois (réd: 2000 francs personne physique habitant Genève sous forme de crédit d’impôt en 2023), est de la démagogie pur sucre. On ne distribue pas ainsi du pouvoir d’achat.» Thomas Wenger

Il ne faut pas qu’on puisse penser que Pierre Maudet soit l'homme de l’appoint à gauche, si seuls trois candidats PS ou Vert.e.s étaient élus dimanche.

Philippe Morel: à une marche du pouvoir

Pascal Sciarini l'assure: «Les révélations d’Heidi.news concernant Philippe Morel ne devraient pas être préjudiciables au candidat du MCG, mais il n’a pas pour autant partie gagnée.» Le site genevois écrit que le chirurgien a pratiqué en 2006 une greffe du foie sur un patient émirati, alors qu’un autre receveur, mort peu après, était prioritaire. Philippe Morel, huitième du premier tour, à une marche du Conseil d’Etat, dément.

«Je me demande comment Philippe Morel, s’il est élu, réussira à se fondre dans la collégialité, lui qui, dit-on, décide pour lui et pour les autres» Pascal Sciarini

L’UDC: encore raté?

Ce serait la première fois qu’un UDC serait élu au Conseil d’Etat genevois. Mais une fois encore, ce pourrait ne pas être la bonne. Sur les cinq candidats de l’Alliance genevoise, l’UDC Lionel Dugerdil, onzième du premier tour, est celui qui a le moins de chances d’être élu, selon les avis recueillis. Un membre de son parti compte sur un «miracle». Pascal Sciarini pense que «Lionel Dugerdil, un viticulteur, fera de bons scores dans les campagnes, mais que les voix se raréfieront dans les villes, où le côté blochérien de l’UDC genevoise passe moins bien, voire pas du tout».

Pour Vincent Schaller, élu municipal UDC à la Ville de Genève:

«Lionel Dugerdil n’a pourtant pas le profil blochérien que les adversaires de l’UDC collent la section genevoise du parti, il a plutôt le profil de l’UDC agrarienne, il n’est pas un libéral tous crins» Vincent Schaller

Le Centre: nous revoilà?

Reste la centriste Delphine Bachmann, celle dont la présence à l’élection complémentaire de 2021 au gouvernement a peut-être coûté la victoire à Pierre Maudet. Des deux candidats présentés au premier tour par son parti Le Centre, elle est la mieux placée, au neuvième rang. Ses chances d’être élue dimanche sont jugées plus élevées que celles de l’UDC Dugerdil. Mais elle fait face à la fronde d’une partie de la droite, au PLR et à l’UDC, qui reproche au Centre de voter comme la gauche sur les questions sociétales. Ils appellent à ne pas cocher le nom de Delphine Bachmann sur le bulletin de vote, et ce, au profit de Pierre Maudet. La non-élection de la centriste serait un gros revers pour l’ex-Parti démocrate-chrétien, genevois à part entière dans le canton de la Réforme.