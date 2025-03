Vidéo: extern / rest

Il se passe des trucs étranges au Tessin

Les fêtards du carnaval tessinois ont visiblement passé une soirée mouvementée: le lendemain du défilé, une vache s’est retrouvée à barboter dans une piscine privée.

Alors que les festivités battaient leur plein au Tessin, l’ambiance semblait des plus déchaînées. C’est en tout cas ce qu’a pu constater le propriétaire d'une maison le matin suivant. En jetant un coup d’œil à sa piscine, il a eu la surprise de découvrir une vache en train de piquer une tête. Notons qu'une quarantaine de bovins paradaient dans les environs pour le défilé du carnaval.

Une vache qui patauge dans une piscine, un sauvetage complexe. Image: Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Interrogée par nos soins, la section tessinoise du GTRD (qui s'occupe du sauvetage des grands animaux) confirme l'authenticité de la vidéo partagée sur Facebook, mais refuse de divulguer la date exacte et le lieu de l'intervention pour protéger la vie privée des personnes impliquées. Nous savons seulement que les faits ont eu lieu dans les deux dernières semaines.

«Cette histoire peut sembler insolite, mais elle illustre parfaitement l’importance d’un service de sauvetage des grands animaux» Joachim Mock, GTRD (Service de secours complet pour les grands animaux en détresse en Suisse) - Tessin

Si la situation avait de quoi faire sourire, l’opération de sauvetage, elle, s’est révélée compliquée. Une équipe spécialisée en sauvetage d’animaux de grande taille est intervenue pour extraire l’animal en toute sécurité. Grâce à un filet de levage conçu pour le sauvetage et le transport des bétails et à un tracteur équipé d’un chargeur frontal, les experts sont parvenus à sortir la vache de l'eau en douceur et à la ramener auprès de son troupeau, qui l'attendait à l’étable.

Reste une question sans réponse: comment cette vache a-t-elle bien pu atterrir dans la piscine? (les)