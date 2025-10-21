en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Deux précieux petits zèbres sont nés au zoo de Zurich

Vidéo: watson

Deux précieux petits zèbres sont nés en Suisse

Figurant sur la liste rouge des espèces, deux petits zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich. Une troisième naissance devrait suivre dans les prochains jours.
21.10.2025, 14:2321.10.2025, 14:23

Des petits zèbres de Grévy ont vu le jour pour la première fois au zoo de Zurich. Deux jeunes mâles de cette espèce parmi les plus menacées sont nés début octobre, tandis qu'une troisième naissance se fait encore attendre.

Ce succès de reproduction est important pour la protection de cette espèce en danger critique d'extinction, indique mardi le zoo de Zurich. Le premier petit est né dans la nuit du 4 octobre, après 13 mois de gestation. Deux jours plus tard, la deuxième jument gestante a mis au monde sa progéniture.

Deux zèbres de Grévy, espèce très menacée, sont nés en octobre au zoo de Zurich.
Deux zèbres de Grévy, espèce très menacée, sont nés en octobre au zoo de Zurich.Keystone

Une troisième naissance devrait suivre dans les prochains jours, les deux précédentes s'étant déroulées sans problème. Leur père à tous trois est l'étalon Rashidi, arrivé au zoo de Zurich à l'été 2024 en provenance de Lisbonne.

Victimes de la chasse

«Ces jeunes animaux sont les premiers zèbres de Grévy à naître au zoo de Zurich», se félicite le directeur du zoo Severin Dressen, cité dans le communiqué. Après une semaine et demie d'acclimatation dans la zone calme de l'étable, ils explorent des zones de la savane de Lewa visibles pour la première fois par le public.

Parmi les trois espèces existantes – zèbre des plaines, zèbre de montagne et zèbre de Grévy, cette dernière est la plus grande et la plus rare. Ses représentants atteignent une hauteur d'épaule allant jusqu'à 160 cm et peuvent mesurer trois mètres de la tête à la queue.

27 photos d'animaux qui vont égayer votre journée

Les zèbres de Grévy – nommé d'après l'ancien président français Jules Grévy – figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, victimes de la chasse en raison de leurs marques de fourrure spéciales mais aussi de la perte de leur habitat naturel. On compte actuellement entre 2500 et 3000 spécimens répartis dans les savanes arides du Kenya et en Ethiopie. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
5
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki
Thèmes
Trois bébés léopards des neiges sont nés au Zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
Près de 2000 manifestants pro-palestiniens à Genève
Environ 2000 personnes ont défilé dimanche à Genève, à la veille des négociations de l’ONU sur les entreprises transnationales.
Près de 2000 manifestants pro-palestiniens ont manifesté dimanche à Genève. Ils ont exigé que les multinationales rendent des comptes pour leur complicité dans le génocide en cours en Palestine. Parmi les orateurs, l’eurodéputée de la France insoumise Rima Hassan.
L’article