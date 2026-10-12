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Après les drames, une nouvelle naissance de gorille au zoo de Bâle

ARCHIV - ZU DEN BEIDEN TODESFAELLEN DER GORILLAS IM ZOO BASEL, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Der neue Silberruecken Yeba (geboren am 1. Mai 2012) im Zoo in Basel, am Mittwo ...
Yeba, le mâle dominant de Bâle, a déjà tué l'un de ses petits.Keystone

Après les drames, une nouvelle naissance de gorille au zoo de Bâle

Un nouveau petit de cette espèce de grand singe est né en Suisse. Le mâle dominant Yeba a déjà tué deux autres gorilles du zoo.
12.10.2026, 16:2212.10.2026, 16:22

Un nouveau bébé gorille est né en septembre dernier au zoo de Bâle. Le père est le mâle dominant Yeba, qui avait mortellement blessé en juillet dernier un gorille nouveau-né ainsi qu'un autre jeune mâle du groupe.

Un homme a été tué par un tigre dans un zoo britannique
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La femelle Makala, âgée de 11 ans, a donné naissance à son premier petit le 24 septembre dernier, journée mondiale des gorilles, annonce lundi le zoo de Bâle. Le petit est un mâle nommé Xola. Cette naissance intervient après une période difficile pour le groupe de gorilles des plaines de l'Ouest résidant au zoo.

En juillet dernier, le mâle dominant Yeba, âgé de 14 ans, avait mordu son premier petit, né quelques jours plus tôt, lors d'une bagarre avec la mère, la femelle Joas (37 ans). Peu avant ce drame, le mâle Mobali, âgé de 11 ans, avait dû être euthanasié après avoir été mordu aux parties génitales par Yeba.

Suite à ces deux cas mortels, le zoo avait indiqué observer la dynamique du groupe et échanger avec des experts. Il a redoublé d'attention en prévision de la naissance attendue du nouveau bébé.

Drame au zoo de Bâle: Mobali meurt après avoir été mordu aux testicules
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La femelle Makala s'occupe attentivement de son nouveau-né et le porte blotti contre elle. Dans les mois à venir, Xola restera proche de sa mère, qui l’allaite régulièrement. Les mères gorilles allaitent leurs petits pendant trois à quatre ans.

Jusqu’à présent, les interactions sociales au sein du groupe de gorilles se déroulent sans problème, assure le zoo. Pour l’instant, la mère garde ses distances avec les autres membres du groupe et se retire dans un endroit tranquille quand leur curiosité devient trop grande.

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La femelle Qaziba (7 ans) manifeste un vif intérêt pour le petit, qu'elle exprime par des approches prudentes et des caresses délicates. Ces interactions sont importantes pour les jeunes femelles et leur seront utiles plus tard pour élever leurs propres petits.

Les gorilles des plaines de l’Ouest sont classés «en danger critique d’extinction» sur la liste rouge de l'UICN. Leur population continue de décliner en raison de la chasse et de la destruction de leur habitat naturel. (ats)

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