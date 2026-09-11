En Suisse, des dizaines de poissons sont morts dans du caca

A la suite d'un déversement de matières fécales dans un ruisseau, des poissons sont décédés dans le canton de Berne.

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Des dizaines de poissons sont morts lundi dans le ruisseau Chaindon, à Reconvilier (BE), à la suite d'un déversement de matières fécales. L’origine de la pollution est connue, à savoir une canalisation non conforme. Une enquête est en cours.

Après avoir été alarmée, la Police cantonale bernoise a dépêché une patrouille sur place. Cette dernière a constaté la présence de nombreux poissons morts ainsi qu’une forte odeur de matières fécales, selon un communiqué publié vendredi.

Lors de l’enquête menée avec l’Inspection de la pêche, la commune et les sapeurs-pompiers de la Birse, l’origine de la pollution a été identifiée. Elle a été attribuée à un raccordement non conforme d’une canalisation provenant d’installations sanitaires mobiles.

En collaboration avec l’Inspection de la pêche et l’Office des eaux et des déchets, des premières mesures ont été immédiatement prises. Le ruisseau a notamment été nettoyé et de l’eau fraîche y a été déversée, précise le communiqué.

Des experts de l’Office de l’eau et des déchets ont été sollicités afin de mener des investigations complémentaires, notamment afin d’évaluer l’étendue des dégâts. L’auteur présumé de la pollution sera dénoncé, indique encore la police cantonale.