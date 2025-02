Les Suisses invités à nommer ces deux nouvelles espèces de poissons

La Suisse invite le public à nommer deux nouvelles espèces de poissons du genre Barbatula, récemment découvertes.

La population suisse est invitée à participer au choix du nom de deux nouvelles espèces de poissons récemment découvertes. Les personnes intéressées doivent déterminer le nom exact que doivent porter deux nouvelles espèces du genre Barbatula, ou loche franche.

«Je pense que cette approche nous offre une excellente possibilité de mieux sensibiliser la population à la biodiversité», indique la biologiste Bárbara Calegari, de l'Université de Berne, dans une interview réalisée par cette université et publiée mardi par l'Institut fédéral de recherche sur l'eau (Eawag).

Les nouvelles espèces de poissons découvertes. En haut: espèce Barbatula des eaux calmes. En bas: espèce Barbatula des eaux courantes rapides. Image: Bárbara Calegari

Il est demandé aux personnes qui participent au sondage si la première espèce de poisson nouvellement découverte doit s'appeler Barbatula fluvicola ou Barbatula amnicus. Pour la deuxième espèce, les variantes Barbatula ommata ou Barbatula limnicus sont au choix. Les adjectifs décrivent une caractéristique particulière de l'espèce de poisson.

Ils ont quoi de spécial ces poissons?

L’une vit dans des ruisseaux à débit rapide et des rivières du système rhénan, et s’étend jusque dans les gorges du Danube en Bavière, en Allemagne et en Autriche. L’autre vit dans les lacs calmes du système de l’Aar; elle est présente dans les lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Quatre-Cantons, de Zurich et de Walenstadt.

Dans le cadre de leur travail sur le terrain au bord de l’Emme, Bárbara Calegari et Conor Waldock mesurent la taille et le poids des poissons, puis les photographient. Image: Dario Josi

S'il est possible de baptiser une nouvelle espèce en référence à une personne, généralement, le nom choisi reflète plutôt une caractéristique particulière, par exemple son apparence, sa région d’origine ou un aspect de son biotope. Les nouveaux poissons Barbatula ont été reconnus comme nouvelle espèce après une étude réalisée à l'aide de méthodes génétiques modernes.

«En Suisse, les espèces de poissons passent souvent inaperçues, car leurs habitats sont considérés comme bien étudiés» Bárbara Calegari, de l'Université de Berne

Treize espèces européennes du genre Barbatula étaient connues jusqu'à présent. De manière générale, selon la biologiste, on estime qu'il reste encore 800 espèces de poissons à décrire à l'échelle européenne.

Bárbara Calegari et l’équipe de l’Université de Berne, du musée d’histoire naturelle de Berne et de l’Eawag ont découvert les espèces de poissons inconnues dans le cadre du projet LANAT-3 sur mandat de la Wyss Academy for Nature, du canton de Berne et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), en coopération avec le Centre suisse de compétences pour la pêche.