On voit ici la pauvre jument blanche être touchée de manière inappropriée. capture d'écran/Facebook

Vous savez qui a agressé sexuellement ce cheval? Peta offre 500 francs

En Argovie, un inconnu a agressé sexuellement un cheval: la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. L’association de défense des animaux Peta promet une récompense à toute personne pouvant fournir des informations.



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Jeudi, un homme — qui n'a pas été identifié pour l'heure — s’en est pris à un cheval à Buttwil, dans le canton d'Argovie. «Il a touché l’animal dans la zone intime. Les images montrent qu’il a manipulé cette partie. Il a abusé sexuellement du cheval», a confirmé la propriétaire de l'animal.



Pour faire avancer l’enquête, l'antenne suisse de l'organisation de défense des droits des animaux Peta promet 500 francs de récompense à toute personne pouvant fournir des informations qui permettraient de retrouver, voire d'aboutir à la condamnation du ou des responsable(s).

«Toute personne ayant vu quelque chose, ou disposant d’informations, est invitée à contacter la police, ou à joindre l’organisation par téléphone au +41 71 588 03 84 ou par e-mail. Y compris sous couvert d'anonymat» Un communiqué de Peta

«Les animaux souffrent aussi sur le plan psychique»

«Les animaux victimes de tels actes de violence ne souffrent pas seulement physiquement, mais aussi profondément sur le plan psychique. L’auteur doit être retrouvé au plus vite. Aidez-nous à élucider cet acte de cruauté», a déclaré Peter Höffken, chargé de mission pour Peta, dans la même missive.



La propriétaire de la malheureuse jument dit avoir déposé plainte le jour même, pour violation de domicile. Le lendemain, sa mère a été entendue par la police cantonale. Son témoignage a permis d'établir un portrait-robot de l'auteur présumé.

Un autre cheval, noir, semble avoir pris la fuite à l'approche de l'agresseur supposé. capture d'écran/facebook

Lundi, quelques jours après les faits, la police cantonale d’Argovie a cependant indiqué qu'elle n'avait encore aucune piste, quant à l'auteur présumé.



Est-ce qu'il y a une loi pour ça? En Suisse, il existe une Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) . L'article 4 de cette dernière stipule par exemple que «personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière.» Image: Capture d'écran fedlex

Les propriétaires de chevaux appelés à la vigilance

Peta appelle les propriétaires de chevaux à redoubler de vigilance face à ce type d’agressions. Dans la mesure du possible, les animaux ne devraient pas passer la nuit au pâturage, mais être placés dans une écurie sécurisée, idéalement équipée de caméras de surveillance. Tous les accès doivent être fermés et protégés.



Il est également recommandé d’effectuer des rondes à des heures irrégulières et, pour des raisons de sécurité, mieux vaut les réaliser à deux au minimum, ainsi que garder un téléphone portable sur soi.

Toute personne au comportement suspect dans les environs doit être signalée sans délai au poste de police le plus proche, de même que les individus ayant déjà attiré l’attention par le passé, par exemple. (fan)

