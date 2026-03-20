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700 chats et chiens sauvés dans un refuge surpeuplé en Californie

700 chats et chiens sauvés en Californie

Quelque 400 chiens et 300 chats ont été sauvés vendredi en Californie lors d'une opération de grande envergure menée par les autorités locales et plusieurs organisations non gouvernementales dans un refuge surpeuplé et insalubre, a annoncé le service de contrôle des animaux du comté.
20.03.2026, 21:5020.03.2026, 21:50

«C'est le plus grand nombre de chiens et de chats que le service de contrôle des animaux ait jamais récupéré, et il s'agit peut-être du cas le plus important aux Etats-Unis», a déclaré le service sur ses réseaux sociaux.

Plus de 70 agents du service ont participé à l'opération, qui a débuté vendredi à l'aube à Lake Hughes, à environ 110 kilomètres au nord de Los Angeles. Marcia Mayeda, directrice du service, a précisé que la propriété appartenait à une organisation à but non lucratif s'occupant d'animaux.

«Elle acceptait plus d'animaux qu'elle ne pouvait en accueillir correctement», a souligné Mme Mayeda lors d'une conférence de presse sur place.

«Et malheureusement, cela a conduit à une situation de négligence grave et dangereuse pour les animaux, qui ont dû être retirés pour leur propre sécurité.»

Certains dans un état grave

La plupart des animaux de compagnie se trouvaient en cage, a expliqué la porte-parole. Ils étaient nourris de façon irrégulière et privés d'eau, alors que la région est frappée par une vague de chaleur record pour la saison, avec des températures supérieures à 30°C.

Des équipes vétérinaires ont examiné les chiens et chats sur place. Ceux dans un état grave ont été immédiatement transférés vers des cliniques vétérinaires, les autres vers des refuges pour y être nourris et soignés.

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Des organisations de défense de la cause animale, telles que la Pasadena Humane Society, qui a participé au sauvetage d'animaux lors des incendies qui ont ravagé Los Angeles l'année dernière, étaient sur place pour collaborer à cette opération de grande envergure.

Des images aériennes montraient plusieurs camionnettes blanches et du personnel vêtu de combinaisons de protection autour d'un immense hangar, entouré de grands chenils.

Les autorités ont appelé les citoyens à faire des dons, compte tenu des défis logistiques que représente un sauvetage de cette ampleur. Elles invitent également à participer aux efforts d'adoption afin de libérer de l'espace dans les refuges pour animaux du comté, déjà surpeuplés. (sda/ats/afp)

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