Une cérémonie de commémoration aura lieu à Auschwitz en présence de survivants de l'Holocauste et de chefs d'Etat. Image: AP

La Suisse va s'illuminer pour les 80 ans de la libération d'Auschwitz

Nombre de bâtiments suisses vont s'illuminer ce 27 janvier en mémoire des victimes de l'Holocauste. Karin Keller-Sutter, elle, se rendra à une cérémonie sur lieux de l'ancien camp d'extermination.

Pour marquer le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, de nombreux bâtiments publics en Suisse, dont le Palais fédéral, seront illuminés lundi. Le 27 janvier est chaque année dédié à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

«En Suisse aussi, on se souvient et on commémore», ont rappelé la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS). Cette action fait partie de l'initiative mondiale #WeRemender soutenue par le Congrès juif mondial, faîtière des associations juives nationales.

A Berne, le Palais fédéral sera illuminé de différentes couleurs lundi soir et affichera l'inscription «#WeRemember». Des villes et communes de nombreux autres cantons ont aussi prévu un éclairage symbolique de bâtiments publics.

Dans de nombreux pays, des institutions publiques et étatiques participent à l'initiative. La campagne veut «rappeler au monde les conséquences d'une montée sans retenue de la haine», selon la FSCI et la PJLS, qui évoquent une période de recrudescence d'actes antisémites.

Pour les initiateurs, l'illumination des bâtiments publics doit représenter un signe silencieux d'humanité. Elle doit aussi rappeler l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire européenne et ses victimes.

Karin Keller-Sutter sur place

Une cérémonie de commémoration aura lieu à Auschwitz en présence de survivants de l'Holocauste, d'une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des représentants d'organisations internationales. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter représentera la Suisse, ont indiqué ses services.

Elle sera accompagnée de deux survivants suisses, les frères Alfred et Rudolf Popper, qui ont survécu à Auschwitz quand ils étaient enfants. C'est la première fois qu'ils participeront à la cérémonie de commémoration.

Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques entrent dans le camp d'Auschwitz, au sud est de la Pologne. Ce site, qui compte entre 1,1 et 1,5 million de victimes, symbolise la persécution et l'assassinat systématique de six millions de personnes juives et d'autres minorités par les nazis et leurs alliés pendant la Seconde guerre mondiale. (jzs/ats)