La Suisse a une nouvelle pièce de monnaie

«La pièce de 20 francs est composée d’un alliage d’argent 999 et présente un diamètre de 33 mm pour 20 g. Dans un style qui rappelle celui de la bande dessinée, le motif de l’avers représente une collision qui génèrent une multitude particules. Les inscriptions UNIVERSE OF PARTICLES et CERN figurent en dessous des deux particules, dans des spirales de l’accélérateur, et mettent en lumière le monde des atomes.»

Swissmint