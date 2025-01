La nouvelle monnaie a été dévoilée ce jeudi. Image: Swissmint

Voici à quoi ressemble le nouveau Vreneli en or de 100 francs

La nouvelle pièce a été dévoilée ce jeudi. Elle rend hommage à celle de 1925, considérée comme la plus grande et la plus belle pièce d’or de Suisse.

Swissmint lance un nouveau Vreneli en or en hommage à la frappe originale de 1925. La pièce «100 ans Vreneli de 100 francs» a été présentée jeudi à l'occasion du salon numismatique World Money Fair 2025 à Berlin.

Pour marquer le centenaire du Vreneli en or de 100 francs, une pièce spéciale sera émise le 1er juillet prochain. La nouvelle monnaie a été dévoilée jeudi en avant-première au salon numismatique World Money Fair 2025 à Berlin, dont Swissmint est l'hôte d’honneur.

La pièce «100 ans Vreneli de 100 francs» en or reprend les motifs et l’histoire de la pièce originale, tout en reflétant la riche tradition de l’art numismatique suisse, indique jeudi Swissmint dans un communiqué.

La plus belle pièce d’or de Suisse

Le Vreneli en or de 1925 est considéré comme la plus grande et la plus belle pièce d’or de Suisse, selon Swissmint. À l’époque, 5000 exemplaires ont été frappés.

Le nouveau Vreneli, comme celui de 1925, est en or 0,900, pèse 32,258 g et mesure 35 mm. Il reprend des éléments traditionnels, avec notamment une croix suisse couronnée de rayons au-dessus des Alpes. Sur le côté droit sont gravées les dates d’anniversaire et, sur le pourtour, figure l’inscription «CONFOEDERATIO HELVETICA».

Cette pièce fera l’objet d’une édition strictement limitée de 2500 exemplaires pour un prix de vente de 3500 francs.

Le nouveau Vreneli en or Image: Swissmint

Swissmint frappe les pièces de monnaie du pays qui sont utilisées dans les opérations de paiement ordinaires. Elle émet aussi régulièrement des monnaies courantes ou spéciales de qualité particulière pour le marché de la numismatique. Les pièces spéciales ont une valeur nominale officielle garantie par l’Etat et se déclinent en différentes qualités de frappe. (jzs/ats)