Neuchâtel veut éviter de tourner comme Vaud, Genève ou Fribourg

Le Conseil d’Etat neuchâtelois présente sa législature 2026-2029 avec dix objectifs et un défi majeur: combler au moins 200 millions de francs.

Crystel Graf, présidente du Conseil d'Etat. Keystone

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a présenté dix objectifs et 30 mesures stratégiques dans le cadre de son programme de législature 2026-2029. Le gouvernement doit trouver au moins 200 millions de francs. Un programme d'optimisation des charges sera mis en place.

«Nous n'avons pas listé des économies. Nous allons commencer dès à présent en travaillant avec les services et les partenaires pour trouver des mesures d'efficience», a déclaré lundi Crystel Graf, présidente du Conseil d'Etat.

Pour éviter de se trouver dans la même situation que les cantons de Vaud, Genève ou Fribourg lors de l'élaboration du budget, «nous voulons anticiper», a ajouté Crystel Graf. Les dossiers en cours et initiatives pendantes pourraient coûter 273 millions de francs au canton. Ils s'ajouteraient aux 200 millions de manques de financement.

Le gouvernement a fixé trois axes «vivre, développer et innover» dans son programme. Il entend offrir à chacune et chacun des conditions de vie de qualité, dans un cadre sûr, prospère, solidaire et solidaire. (jah/ats)