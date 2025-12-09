Les parents suisses confient souvent leurs enfants à des structures d'accueil parascolaire (image d'illustration). Keystone

Neuchâtel prend une mesure qui «peut poser très clairement problème»

La Ville coupe une heure d’accueil quotidien afin d’augmenter sa capacité, une décision qui pourrait compliquer la vie de certaines familles.

Le Conseil général de Neuchâtel a accepté lundi soir le budget 2026, qui prévoit un déficit de près de 6,6 millions de francs. Dans ce cadre, le législatif a avalisé la réduction des heures d'ouverture des structures d'accueil parascolaires, qui fermeront à 18 heures dès août.

La Ville de Neuchâtel va proposer 11 heures de prise en charge, contre 12 actuellement. «Nous avons dû faire un arbitrage dans la balance financière. Nous préférons avoir plus de places disponibles sur les heures de midi», a déclaré à RTN Nicole Baur, conseillère communale, en charge du dicastère de la famille.

Cette décision aura un impact sur une cinquantaine d'enfants. En contrepartie, la commune créera 64 places, notamment du côté de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux. Cette mesure bénéficiera à une centaine de familles.

Pour Nicole Baur, il s'agit d'une réallocation des ressources et non pas d'une mesure d'économie. Elle précise que deux millions de francs supplémentaires figurent au budget 2026 pour le domaine de l'accueil extrafamilial, par rapport à la mouture 2025.

Familles monoparentales

La conseillère communale s'est dite consciente des difficultés que peuvent engendrer la réduction des heures d'ouverture, notamment pour les familles monoparentales. L'élu socialiste Philippe Loup a interrogé le Conseil communal sur ce sujet.

«Cette mesure peut poser très clairement problème. Il s'agit de mettre en place un accompagnement des familles concernées et un suivi des effets de cette mesure pour savoir s'il faut ou non poursuivre dans cette voie en 2027», a expliqué le conseiller général à la radio locale. (sda/ats)