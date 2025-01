Que faire d’une immense fortune? Martin Haefner a trouvé la réponse. Image: watson/dr

Ce multimilliardaire suisse a décidé qui hériterait de sa fortune

Martin Haefner et son épouse Marianne ont créé une fondation pour assurer l’avenir de sa masse d'argent et voici à quoi elle va servir.

Martin Haefner fait partie des 300 personnes les plus riches de Suisse, avec une fortune estimée entre cinq et six milliards de francs suisses, estime Bilanz. Une grande partie de cette richesse est investie dans des participations et diverses entreprises, surtout Amag, le géant suisse de l’importation automobile basé dans le canton de Zoug. Depuis qu’il a racheté les parts de sa sœur Eva Maria il y a quelques années, Martin Haefner est l’unique propriétaire de cette entreprise, fondée par son père Walter.

Par ailleurs, il détient aussi des parts importantes dans des sociétés comme Swiss Steel, Autoneum, Rieter, ou encore l’entreprise écologique Climeworks, spécialisée dans la capture de dioxyde de carbone. Bref, le monsieur pèse lourd, mais surtout, il se fait vieux.

Agé de 70 ans et sans enfant, il devait clarifier sa succession: où iront ses milliards? Lui et son épouse Marianne ont créé la fondation caritative Martin+Marianne Haefner, basée à Zurich.

«A terme, la fondation détiendra toutes les participations dans les entreprises» Aloys Hirzel, porte-parole du couple

Super, mais pour quoi faire?

Une mission philanthropique ambitieuse

Les fonds de la fondation seront dédiés à soutenir des institutions, des projets et des personnalités dans quatre domaines prioritaires:

La science et la technologie. La lutte contre la pauvreté extrême. La culture. La biodiversité de la flore et de la faune.

Les deux premiers axes – science et technologie ainsi que lutte contre la pauvreté – bénéficieront d’une attention particulière, tout comme la promotion des femmes.

C'est pour quand?

Cela ne sera cependant le cas que lorsque plus aucun des deux époux ne sera en vie. Martin Haefner et son épouse ont déjà réalisé des dons significatifs par le passé. Parmi leurs contributions notables, citons:

20 millions de francs pour le nouvel hôpital pédiatrique de Zurich.

40 millions de francs pour la Fondation de l’EPFZ

1 million de francs via Amag pour les victimes du tsunami.

Selon le Registre du commerce, la fondation a été créée à mi-décembre dernier. Elle est présidée par le président du conseil d'administration de Flughafen Zürich, Josef Felder, qui est depuis des années membre du conseil d'administration d'Amag, dont il est vice-président.

(jah avec ats et ch-media)