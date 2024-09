Près d'un milliard sera alloué à la culture en Suisse

Un collectif écolo radical débarque en Suisse et veut «la révolte»

Le Parlement a outre écarté du budget la culture du bâti, craignant une trop grande charge administrative avec l'implication de la Confédération dans le projet. Deux points ont par ailleurs été repoussés à plus tard: l'art spolié et la numérisation de la Bibliothèque nationale suisse.

La gauche a, au cours des différents débats, tenté de rallonger encore plus le budget, tandis que la droite voulait le raccourcir. En vain. La ministre de la Culture Elisabeth Baume-Schneider a rappelé que ce secteur a déjà subi des baisses de budget, mais le montant fixé pour les prochaines années permet toujours de mener des projets ambitieux.

Les deux Chambres se sont accordées sur une rallonge de 2 millions pour l'encouragement de la culture , afin de pouvoir créer un musée national sur la place de la femme dans l'histoire suisse et un lieu de commémoration des victimes du national-socialisme. Le budget dans ce domaine s'élève désormais à 159 millions.

Le budget total prévu pour la culture entre 2025 et 2028 s'élève à 987,9 millions de francs. Quelque 210 millions sont dédiés au cinéma et 139 millions au Musée national suisse. Les autres crédits vont à la conservation des monuments (126 millions), aux langues (80 millions), au transfert des biens culturels (3 millions).

Le Parlement a validé jeudi le budget de près d'un milliard dédié à la culture entre 2025 et 2028. Le National a, sous la pression du Conseil des Etats, finalement plié sur le budget de Pro Helvetia qu'il voulait amputer de 6,5 millions.

Plus de «Suisse»

Le Parlement a validé un budget de 987,9 millions de francs pour la culture entre 2025 et 2028. Il a également maintenu les 187 millions de Pro Helvetia après que la fondation a annoncé la fermeture de son antenne russe.

Les plus lus

Le Conseil fédéral sous pression avec une proposition révolutionnaire

Le scandale des signatures frauduleuses continue de faire des vagues à Berne. Une alliance de six partis propose d'accélérer la collecte de signatures électroniques. La méthode est sûre et présente des avantages, nous assurent les parlementaires.

Rien ne va plus à Berne, où l'affaire des signatures frauduleuses récoltées rebondit. Six conseillers nationaux et un conseiller aux Etats ont interposé près de sept interventions mercredi au Parlement, toutes identiques. Le texte est assez direct: