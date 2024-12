«Les ventes du Black Friday ont été décevantes» en Suisse

«A l'exception de l'électronique grand public, les ventes du Black Friday ont été décevantes, en particulier dans la mode ainsi que dans le mobilier et décoration. Les consommateurs sont en rendez-vous pour l'évènement, avec une importante hausse des recherches sur internet et de la fréquentation en magasin, mais ne concrétisent pas toujours leurs achats. On sent bien que le pouvoir d'achat diminue»

Jérôme Amoudruz