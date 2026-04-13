Les menaces de Trump vont-elles faire monter le prix du pétrole? En médaillon: Jordan Girod. keystone / dr (montage)

Faut-il stocker de l'essence en Suisse? «C'est une mauvaise idée»

Le flop de l'accord entre les Etats-Unis et l’Iran, ainsi que la menace d’un blocus du détroit d’Ormuz, font trembler les marchés pétroliers. Faut-il s’attendre à une flambée du prix à la pompe en Suisse, voire à franchir le cap des deux francs le litre? On fait le point.

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Quand le Moyen-Orient s'enflamme, c'est aussi le porte-monnaie des conducteurs du monde entier qui en prend pour son grade. Quelques jours après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, celui-ci capote. Donald Trump annonce un blocus des ports du détroit d'Ormuz, où transite 20% du pétrole mondial.

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Alors, le prix de l'essence est-il mécaniquement destiné à monter et passer la barre fatidique des deux francs le litre? On en discute avec Jordan Girod, porte-parole au Touring club Suisse (TCS), en trois points.

Va-t-on dépasser les deux francs le litre?

«Après l’annonce américaine du blocus du détroit d’Ormuz, le baril de Brent est repassé au-dessus du seuil des 100 dollars», nous explique Jordan Girod. Si le porte-parole se refuse à faire des pronostics précis, il constate qu'en Suisse «le diesel dépasse déjà en moyenne les deux francs le litre».

«Pour l’essence, l’évolution dépendra de la situation internationale, imprévisible, dans les jours et semaines à venir» Jordan Girod, TCS

Mais il y a un «mais»: «Comme les pays habituellement approvisionnés par cette région se tournent désormais vers d'autres mêmes fournisseurs, la concurrence s’intensifie.» Résultat?

«Les prix augmentent, le marché pétrolier étant mondialisé» Jordan Girod, TCS

En France voisine, la barre des deux euros a déjà été franchie. Avec le taux de change actuel, la Suisse n'a pas encore atteint le seul des deux francs. Si vous avez l'habitude d'aller faire le plein à l'étranger, à taux de change équivalent, cela représente un litre à plus de 2,15 euros.

A propos: Mauvaise nouvelle si vous comptiez faire votre plein en France

Le porte-parole note que les prix les plus élevés ont été atteints en 2022, après le début de la guerre en Ukraine, lorsque l'essence montait jusqu'à 2,3 francs. Depuis fin 2024 et jusqu'à février de cette année, les prix ont été «comparables à ceux de 2006».

Le conseil Les prix peuvent aussi varier d'un canton à l'autre. Est-ce une bonne idée de prendre la route pour aller faire le plein? Le TCS donne un truc: la règle des «trois fois cinq». «Le détour doit être de maximum cinq kilomètres, le prix doit être au moins cinq centimes inférieur et il faut faire un plein d'au moins 50 litres», indique Jordan Girod. Si ces critères ne sont pas atteints, mieux vaut faire le plein à la pompe la plus proche.

Va-t-on vers une pénurie?

«Non. Il n’y a pas de risque de pénurie» Jordan Girod, TCS

«Pour l’instant, il n’y a aucun problème d’approvisionnement en Suisse», précise le porte-parole. L'essence utilisée par les Suisses provient «principalement des Etats-Unis et du Nigeria et ne dépend pas du pétrole du golfe Persique».

«Les stocks d’essence, de diesel et de mazout suffisent, au rythme de consommation actuel, pour environ quatre mois et demi.» Et ensuite? On va puiser dans ces stocks stratégiques «lorsque la Suisse rencontre un problème d’approvisionnement».

«Ce n’est pas le cas actuellement» Jordan Girod, TCS

Faut-il faire des stocks?

Pour autant, faut-il commencer à faire des stocks et acheter de l'essence moins cher, si on craint une hausse des prix? La réponse est «non». «Cela pose des problèmes de sécurité», explique Jordan Girod, et de préciser:

«En raison du risque d’incendie, il est déconseillé de stocker du carburant dans des espaces privés comme la maison, la cave ou le garage» Jordan Girod, TCS

Dans certains cas, cela est même illégal. «Le stockage de matériaux inflammables est interdit dans les garages souterrains communs des immeubles», nous indique le porte-parole.