Voici la pièce en l'honneur de l'animal de l'année 2026. Image: swissmint

Le hérisson aura sa propre pièce de monnaie suisse

L'animal de l'année 2026 de Pro Natura obtient sa pièce de monnaie frappée par Swissmint.

Plus de «Suisse»

Swissmint, l'organe fédéral qui frappe la monnaie suisse, vient de dévoiler l'une de ses nouvelles pièces spéciales. Celle en l'honneur de l'animal de l'année 2026.

L'institution fédéral écrit:

«Tous les ans depuis 1998, l’organisation de protection de la nature Pro Natura choisit un animal sauvage qui appartient à une espèce menacée et qui a besoin d’une protection particulière en Suisse.



En 2026, son choix s’est porté sur le hérisson, qui symbolise la richesse de la faune autochtone et les liens étroits qui unissent l’homme à la nature.»

C'est donc un mignon petit hérisson qui vient orner la nouvelle pièce bimétallique en bronze d‘aluminium et cupronickel. Pour un poids de 15 grammes et un diamètre de 33 millimètres, on voit trois hérissons sur l'avers: de face et des deux profils. Le revers présente un zoom sur les piquants, mais pas seulement. Swissmint détaille:

«Le revers de la monnaie rappelle au moyen d’une allégorie que le hérisson vit principalement la nuit. Il met en vedette les piquants de l’animal, dont la courbe évoque de manière subtile la forme de la lune.



Outre le mode de vie nocturne du hérisson, cette allégorie souligne les liens qui unissent l’animal à son habitat naturel. Des étoiles insérées dans des espaces volontairement réduits complètent le décor nocturne de la scène, dans lequel se distinguent clairement la lune et le ciel.»

Pour l'avers, le caractère de cette monnaie spéciale est aussi poétique:

«Deux hérissons s’opposant l’un à l’autre sont représentés de profil au premier plan. La force qui se dégage de leur silhouette est soulignée par des détails finement ciselés.



A l’arrière-plan, un troisième hérisson se tient de face et semble observer ses congénères, ce qui donne de la profondeur à la scène et amplifie l’intensité narrative de l’ensemble.»

La pièce «hérisson» pour l'animal de l'année 2026

D'une valeur faciale de 10 francs suisses, cette monnaie est tirée à 10 000 exemplaires et sera en vente dès ce 19 mars à 08h00 sur la boutique en ligne de Swissmint.

La version «flan bruni» dans son étui sera vendue 55 francs et 15 francs pour la version «non mise en circulation». (hun)