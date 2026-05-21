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Eurodreams: une rente de plus de 20 000 francs mensuels touchée

Personne n&#039;a trouv� la combinaison gagnante � l&#039;Eurodreams jeudi soir. (archives)
Keystone

Un ou une petite chanceuse a décroché une jolie rente à l'Eurodreams

Une rente mensuelle de 30 ans a été décrochée à l'Eurodreams, jeudi soir. Plus de 20 000 francs par mois. Pas mal, nan?
21.05.2026, 22:4321.05.2026, 22:43

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams, jeudi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22 222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 10, 16, 25, 27, 29 et 37, ainsi que le numéro spécial «dream» 5, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Mieux que pour Valérie Dittli:

Valérie Dittli n'a qu'une chose à faire pour toucher des millions

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Un heureux gagnant a également remporté ce gain jeudi soir. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

(sda/ats)

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