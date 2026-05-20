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Ce Français ira en prison pour une course-poursuite en Suisse

Une voiture de la Police cantonale jurassienne roule avec avec feu bleu ce jeudi 30 avril 2015 a Porrentruy. (KEYSTONE/Stefan Meyer) Ein Polizeiauto der Kantonspolizei Jura faehrt mit Blaulicht, am 3 ...
Une course-poursuite dans le Jura finit en prison ferme pour son auteur (image d'archives).Image: KEYSTONE

Ce Français a tout tenté pour échapper à la police en Suisse

Un entrepreneur multirécidiviste français a écopé de prison ferme pour des faits survenus sur les hauteurs de Courroux (JU) en mai 2025.
20.05.2026, 19:0220.05.2026, 19:02

«J’avais peur d’être expulsé. Je viens de monter mon entreprise», a déclaré un Français lors de son audience mardi, relate le Quotidien jurassien.

En mai 2025, l'homme avait pris la fuite à pied dans une forêt près de Courroux (JU) au terme d'une course-poursuite avec la police. Mais selon le journal, c'est un autre individu qui s'était rendu quelques jours plus tard au poste de police pour s'accuser d'être le conducteur du véhicule.

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Cet homme était lui aussi présent devant les juges mardi. Mais sa version des faits n'a jamais été considérée par les enquêteurs.

Le trentenaire, payé par l'entrepreneur français pour porter le chapeau, a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pendant 5 ans.

Une troisième prévenue a quant à elle écopé de 50 jours-amende avec sursis durant deux ans pour avoir couvert le véritable conducteur.

Pas le droit de conduire

Selon le Quotidien jurassien, celui-ci est passé aux aveux lors de l'audience. D'après le journal, il a fait l'objet de 13 condamnations en France par le passé.

Au moment de la course-poursuite, il n'avait pas le droit de conduire en Suisse en raison de la perte de ses points sur son permis français. Ses infractions répétées ont donc pesé sur la décision des juges, qui ne lui ont pas accordé le sursis.

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L'entrepreneur a finalement été condamné à 8 mois de prison ferme. Sa voiture a également été vendue pour couvrir les frais de justice. (jzs)

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