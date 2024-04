La SSR pourrait dépenser des millions pour l'Eurovision

Si Nemo remporte l'Eurovision, la SSR prévoit de produire en 2025 le plus grand spectacle musical du monde. Une initiative qui implique des coûts considérables et survient alors que la campagne sur l'initiative de réduction de la redevance bat son plein.

Anna Kappeler / ch media

Plus de «Suisse»

Nemo vise à réaliser ce que seules Lyss Assia et Céline Dion ont accompli avant lui: remporter le Concours Eurovision de la chanson pour la Suisse. Les probabilités semblent favorables, puisque Nemo occupe la première place des cotes de paris depuis le début de la semaine.

Alors que Nemo célèbre sa possible victoire, la SSR est confrontée à de nouveaux défis. Selon les règles de l'Eurovision, la chaîne de télévision du pays vainqueur est chargée d'organiser le concours l'année suivante. Ainsi, si Nemo remporte le concours avec sa chanson The Code en mai à Malmö, l'événement aura lieu en Suisse l'an prochain. La SSR sera donc l'organisatrice de cet événement de grande envergure, une décision prise par les organisateurs, l'Union européenne de radio-télévision (UER).

Un moment mal choisi pour la SSR

Cependant, en 2025 débutera aussi la campagne de votation sur l'initiative de la redevance. Cette dernière vise à diminuer la redevance radio et télévision de 335 francs par ménage et par an à 200 francs. Il est probable que cette initiative soit soumise au vote du peuple soit au cours du deuxième semestre 2025, soit en 2026.

Si le budget de la SSR est réduit, ce sont principalement les «grandes manifestations populaires» qui seraient impactées par les mesures d'économie, comme indiqué dans une prise de position de la SSR.

L'argent des redevances pour l'Eurovision est-il bien investi?

L'Eurovision constitue donc un défi pour la SSR. Matthias Müller, co-président de l'initiative de réduction de moitié, déclare notamment que «dans le cas de l'Eurovision, la question se pose déjà de savoir si la SSR, en tant que média public, doit contribuer financièrement à ce programme de divertissement commercial avec les fonds issus de la redevance».

«Les jeunes préfèrent d'autres formats et les personnes âgées ne sont probablement pas intéressées par cette musique» Matthias Müller

De plus, la Suisse n'a pas remporté ce concours depuis la victoire de Céline Dion en 1988. «Dans ce contexte, l'utilisation du franc provenant de la redevance pourrait être bien plus judicieuse, notamment pour l'information, la formation ou la culture», déclare Müller. Selon lui, la mission du service public consiste «à fournir à la population des informations compréhensibles et soigneusement préparées».

Ce grand événement pourrait-il devenir le point central de la campagne de votation? L'initiative de la redevance soulève également des questions sur l'orientation politique de la SSR et sur la culture en général. L'UDC, en particulier, critique la tendance jugée trop à gauche et trop «woke» de la télévision publique.

L'Eurovision jouit d'un statut culte dans la scène LGBTQ. Depuis ses débuts, des artistes de la communauté LGBTQ ont participé au concours, même si l'Eurovision a pris du temps à les intégrer.

Nemo est non-binaire. Pour Anna Rosenwasser, conseillère nationale du PS et experte LGBTQ, il est évident que «l'organisation de l'Eurovision par la SSR serait bénéfique pour tous». L'Eurovision n'est pas seulement intrinsèquement queer, mais compte également des communautés de fans dans toutes les strates de la société.

«Le multilinguisme et la représentation pacifique de nombreux pays en sont un exemple» Anna Rosenwasser

La participation de Nemo a eu un «effet merveilleux» sur la représentation des personnes queer, en particulier des personnes non-binaires. «Il est temps que l'on discute publiquement non seulement des personnes non-binaires, mais aussi avec elles», déclare-t-elle. Le fait que Nemo puisse être authentique dans la culture pop réjouit particulièrement Anna Rosenwasser, qui est fan de l'artiste.

«Grande influence sur le budget et les ressources»

La SRF ne réagit pas aux critiques selon lesquelles l'Eurovision serait un gaspillage de redevance. Elle ne répond pas à cette question. Quant au coût concret de cet événement, Yves Schifferle, chef de la délégation SRF, déclare: «L'organisation du Concours Eurovision est un défi pour chaque chaîne». Interrogé à ce sujet, il ne fournit aucun chiffre précis, mais déclare simplement: «Produire le plus grand show musical du monde a un impact important sur le budget et les ressources».

Des discussions sont en cours avec les Pays-Bas, le Portugal et l'Italie, entre autres, afin de déterminer le coût du concours. D'autres diffuseurs en Europe ont été confrontés à des défis similaires et ont trouvé des moyens de financer cet événement d'envergure.

«Toute l'équipe est actuellement ravie de la popularité croissante de la participation de Nemo», ajoute Yves Schifferle. Beaucoup de choses peuvent encore évoluer d'ici la finale à Malmö dans cinq semaines. Quelques clarifications préliminaires ont déjà été faites.

«Nous travaillons actuellement sur l'identification des grandes villes en Suisse où des salles pourraient convenir et seraient disponibles» Yves Schifferle

Et à l'étranger?

En 2015, l'Autriche, et donc l'ORF, a accueilli l'ESC après la victoire de Conchita Wurst — et a donné un bilan positif sur demande. Les coûts se seraient élevés à 14,1 millions d'euros pour l'ORF, restant ainsi en dessous des 15 millions d'euros prévus au budget. Le jour de la finale seulement, plus de 3000 collaborateurs, partenaires et bénévoles ont été mobilisés. La ville de Vienne a également débloqué 17 millions d'euros supplémentaires.

Selon le Blick, la BBC, qui a organisé le concours l'année dernière, a prévu un budget compris entre 8 et 19,5 millions de francs pour la production. Les autorités britanniques ainsi que la ville de Liverpool ont également versé 14,5 millions de francs supplémentaires. Il est rapporté que l'économie britannique aurait généré 62 millions de francs de recettes supplémentaires pendant la semaine de l'Eurovision, notamment grâce aux spectateurs de l'événement.

Traduit et adapté par Noëline Flippe