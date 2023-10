Faisant suite à l'initiative «No Billag» rejetée en 2018, le nouveau texte demande que la redevance soit abaissée de 335 à 200 francs par an. Keystone

Plus de 60% Suisses favorables à une baisse de la redevance SSR

L'initiative de l'UDC «200 francs, ça suffit» visant notamment à réduire à cette somme la redevance pour la radio et la télévision séduit 61% des Suisses, révèle vendredi un sondage. Seuls 36% des personnes interrogées la rejettent, alors que 3% sont sans opinion.

Plus de «Suisse»

Dans le détail, 44% des sondés disent «oui» à l'initiative et 17% «plutôt oui», selon l'enquête de Tamedia et 20 Minutes menée en collaboration avec l'institut LeeWas et diffusée vendredi par les journaux du groupe de presse Tamedia. En revanche, 23% d'entre elles y sont fermement opposées et 13% plutôt contre.

Le clivage entre genres et âges est peu marqué, mais l'appartenance partisane montre de fortes disparités. Si 87% des sondés se revendiquant de l'UDC et 75% du PLR soutiennent le texte, ils ne sont que 35% chez les socialistes et 29% chez les Vert-e-s.

Le sondage a été réalisé du 19 au 20 septembre auprès de 29 081 personnes, dont 5570 de Suisse romande. La marge d'erreur est de plus ou moins 1%.

Faisant suite à l'initiative «No Billag» largement rejetée il y a cinq ans en mars 2018 par 71.6% des votants, la nouvelle initiative de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des jeunes PLR demande que la redevance Serafe soit abaissée de 335 à 200 francs par an. Le texte veut également supprimer la redevance des entreprises.

La date de votation n'a pas encore été fixée. (sda/ats)