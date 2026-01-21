bien ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Suisse
Argent

Voici comment la taxe sur le redevance a évolué

Voici comment la taxe sur le redevance a évolué

Le Conseil fédéral rejette l’initiative visant la SSR, estimant qu’une baisse trop brutale mettrait en danger l’offre, alors que la redevance diminue déjà.
21.01.2026, 12:2821.01.2026, 13:07
La Tour de la Radio Television Suisse (RTS) et son logo photographiee, ce jeudi 12 novembre 2020 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Image: KEYSTONE

La SSR doit rester forte, en disposant de moyens suffisants pour assurer une offre journalistique équivalente dans toutes les régions linguistiques, selon le Conseil fédéral. Il rejette l'initiative SSR qui va trop loin. Le texte est soumis au vote le 8 mars.

L'initiative de l'UDC, de l'Usam et des Jeunes PLR veut réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an. Elle demande aussi d'exonérer complètement toutes les entreprises. Elle ne concerne que la SSR, et non les radios et télévisions locales qui reçoivent des fonds de la redevance.

Que veut le Conseil fédéral?

Pour le Conseil fédéral, le texte aurait de trop grandes conséquences sur l'offre radio et TV. Et de rappeler que cette offre est diversifiée, de bonne qualité et diffusée dans toutes les régions linguistiques.

Le gouvernement concède toutefois qu'il faut prendre des mesures. Il a décidé une baisse de la redevance à 312 francs en 2027, puis à 300 en 2029 pour les ménages privés. Le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises est revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million.

L'évolution de la taxe en un graphique

Depuis les années 1990, la redevance radio-TV a connu plusieurs phases de hausse et de baisse. Après un pic supérieur à 450 francs autour des années 2010, elle diminue progressivement depuis 2018.

(jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse invitée à rejoindre le «Conseil de paix» de Trump
Le président américain veut créer une organisation visant à la résolution des conflits dans le monde en concurrence avec l'ONU. La Suisse est invitée à en faire partie.
La Suisse a été invitée à rejoindre le «Conseil de paix» du président américain Donald Trump. Elle a été approchée le week-end dernier, a indiqué mardi le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau.
L’article