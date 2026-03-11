ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Lausanne a un projet pour ses parkings: le macaron entreprise

Lausanne a un projet «pragmatique» pour ses parkings

A Lausanne, la Ville veut simplifier le parking des entreprises et va vendre un macaron spécial.
11.03.2026, 09:5111.03.2026, 09:51

La Ville de Lausanne crée un macaron entreprise intercommunal. Projet pilote, le dispositif permettra aux entreprises établies dans les communes membres d'avoir une autorisation de stationnement lors de leurs interventions professionnelles sur le territoire lausannois. Lancement prévu à l'été 2026.

Afin de garantir un équilibre entre soutien à l'activité économique et gestion maitrisée de l'espace public, 100 macarons entreprises intercommunaux multizones seront mis à disposition, écrit la Ville de Lausanne dans un communiqué mercredi. Actuellement, 212 macarons entreprise lausannois multizones et 86 macarons entreprises sont actifs.

«En facilitant la mobilité des entreprises de la région qui interviennent à Lausanne, nous souhaitons favoriser concrètement leur activité économique.
Ce dispositif pragmatique tend à simplifier le quotidien des professionnelles et professionnels de l'agglomération lausannoise.»
Le conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de l'économie

Les résultats seront à évaluer à Lausanne

Au vu des démarches administratives nécessaires pour la mise en oeuvre du projet, le macaron «devrait être disponible au cours de l'été 2026», précisent les autorités. Un bilan sera établi à la suite de la phase pilote «afin d'évaluer la pertinence du dispositif, son attractivité et les éventuelles mutualisations à envisager.»

Un policier suisse aurait volé plus de 500 000 francs dans des parcmètres

Le sésame sera disponible au tarif annuel de 700 francs (ou 650 francs pour un véhicule n'émettant pas de CO2). Une entreprise ayant son siège à Lausanne paiera, elle, 600 francs par an. (ats/hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Des voitures «enceintes» en Chine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les tiques font de plus en plus de ravages en Suisse (sauf dans ce canton)
Les cas d'encéphalite à tiques explosent en Suisse. Cette maladie, potentiellement mortelle, est «à prendre très au sérieux», s'alarme un spécialiste.
La saison des tiques en Suisse dure désormais de mars à novembre, rappelle ce mardi la RTS, la faute au réchauffement climatique. Ce phénomène n'est pas sans conséquence sur la santé publique puisque les cas de méningo-encéphalite à tiques (ou FSME) sont en nette augmentation.
L’article