bien ensoleillé20°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Le chef de l'armée explique pourquoi la Suisse est une cible

Korpskommandant Benedikt Roos, Chef der Armee, im Interview mit Journalisten der Keystone-ATS, waehrend eines Medienanlasses zu Drohnen, Drohnenabwehr und Robotik fuer die Verteidigungsfaehigkeit im R ...
Le chef de l’armée Benedikt Roos estime qu’une attaque de la Russie contre la Suisse est un scénario réaliste.Image: keystone

Le chef de l'armée explique pourquoi la Suisse est une «cible»

Le chef de l’armée suisse Benedikt Roos craint que la Russie ne s’attaque à des infrastructures critiques en Suisse.
08.09.2026, 09:2708.09.2026, 09:27

La Suisse constitue une cible pour la Russie. C’est ce qu’affirme le chef de l’armée Benedikt Roos dans l’émission Tagesgespräch de la radio-télévision alémanique SRF. «C’est un affrontement entre deux systèmes: le monde libéral et démocratique face au monde autocratique. Nous faisons plus que jamais partie du monde occidental et sommes donc une cible potentielle», explique Benedikt Roos.

La Suisse abrite des infrastructures critiques importantes pour l’ensemble du continent européen: la distribution d’électricité et de gaz, les principales liaisons à travers les Alpes ou encore de grands centres de données. Benedikt Roos en tire cette conclusion:

«Celui qui veut déstabiliser l’Europe pourrait débuter à la Suisse»

Le chef de l’armée s’inquiète également du fait que la Suisse ne dispose d’«aucune» défense aérienne permettant d’intercepter des missiles de croisière ou des missiles balistiques.

L’UDC et le PLR veulent acheter encore plus de F-35 à Trump
L’UDC et le PLR veulent acheter encore plus de F-35 à Trump

Selon Benedikt Roos, la population suisse ne mesure pas suffisamment la menace qui se profile: «Heureusement, nous n’avons plus de mémoire de ce que signifie la guerre. Mais la prise de conscience que la Suisse pourrait se retrouver confrontée à une crise reste encore trop faible.» (her/trad. hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
«C&#039;est surréaliste»: sa commande AliExpress l&#039;envoie au tribunal
2
«C'est surréaliste»: sa commande AliExpress l'envoie au tribunal
de Philipp Eller
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
«Enfant, il parlait à peine»: le passé du tireur jurassien présumé se précise
4
«Enfant, il parlait à peine»: le passé du tireur jurassien présumé se précise
de Andreas Maurer, Benno Kälin
Dénouement dans l&#039;affaire de l&#039;éboulement mortel à Bondo
Dénouement dans l'affaire de l'éboulement mortel à Bondo
Thèmes
Vladimir Poutine dans tous ses états
1 / 10
Vladimir Poutine dans tous ses états
Poutine en mode chasseur, 2010.
source: ap ria novosti russian governmen / dmitry astakhov
partager sur Facebookpartager sur X
Le musée du papa de Star Wars va ouvrir ses portes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
1
Un Vaudois est accusé d'avoir torturé ses colocs
Durant le premier jour d’un procès hors norme, les témoins ont raconté l’emprise et la terreur qui ont conduit au silence des victimes de Norbert*.
Il entre dans la salle du tribunal vêtu d’une chemise blanche, le visage très pâle et le catogan bien peigné. Il regarde le public et les victimes, salue sa famille de manière appuyée. Ses chevilles resteront entravées durant toute la durée de cette première journée d’audience.
L’article