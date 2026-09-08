Le chef de l’armée Benedikt Roos estime qu’une attaque de la Russie contre la Suisse est un scénario réaliste. Image: keystone

Le chef de l'armée explique pourquoi la Suisse est une «cible»

Le chef de l’armée suisse Benedikt Roos craint que la Russie ne s’attaque à des infrastructures critiques en Suisse.

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La Suisse constitue une cible pour la Russie. C’est ce qu’affirme le chef de l’armée Benedikt Roos dans l’émission Tagesgespräch de la radio-télévision alémanique SRF. «C’est un affrontement entre deux systèmes: le monde libéral et démocratique face au monde autocratique. Nous faisons plus que jamais partie du monde occidental et sommes donc une cible potentielle», explique Benedikt Roos.

La Suisse abrite des infrastructures critiques importantes pour l’ensemble du continent européen: la distribution d’électricité et de gaz, les principales liaisons à travers les Alpes ou encore de grands centres de données. Benedikt Roos en tire cette conclusion:

«Celui qui veut déstabiliser l’Europe pourrait débuter à la Suisse»

Le chef de l’armée s’inquiète également du fait que la Suisse ne dispose d’«aucune» défense aérienne permettant d’intercepter des missiles de croisière ou des missiles balistiques.

Selon Benedikt Roos, la population suisse ne mesure pas suffisamment la menace qui se profile: «Heureusement, nous n’avons plus de mémoire de ce que signifie la guerre. Mais la prise de conscience que la Suisse pourrait se retrouver confrontée à une crise reste encore trop faible.» (her/trad. hun)