Le plaisir féminin a-t-il vraiment un âge d’or?

Les femmes passent de l’idée de «chercher à être désirable» à «définir son plaisir». Image: watson / dr

Ces chiffres sur la sexualité des Suissesses remettent en cause un mythe

Et si l’épanouissement sexuel féminin ne se jouait pas à 25 ou 30 ans, mais bien plus tard? De nouvelles données suisses suggèrent qu’avec l’âge, certaines femmes ne désirent pas forcément davantage, mais qu’elles savent mieux ce qu’elles veulent, et surtout, qu’elles osent davantage le dire.

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Il y a une vieille idée qui colle à la peau de la sexualité féminine, qui laisse entendre que plus on est jeune, plus on serait au sommet de sa vie sexuelle. Comme si le désir avait une sorte de courbe de péremption, avec un pic quelque part entre 20 et 30 ans, puis une lente descente vers davantage de chaussettes de contention, moins de plaisir sexuel.

Des chiffres recueillis par YouGov en novembre 2025 pour le compte du site Ashley Madison racontent quelque chose d’un peu plus subtil. Dans un échantillon de 496 adultes en Suisse, pondéré pour être représentatif de la population adulte suisse, 58% des femmes de 25 à 34 ans disent que leur plaisir sexuel a été une priorité tout au long de leur relation. Chez les 45-54 ans, elles ne sont plus que 45%.

A première vue, on pourrait presque y voir une mauvaise nouvelle. Les femmes de 45 à 54 ans sont moins nombreuses que les plus jeunes à dire que leur plaisir a occupé une place centrale dans leur relation. Un autre résultat, cette fois sans distinction d’âge, apporte un éclairage différent: en Suisse, 38% des femmes interrogées disent qu’une meilleure connaissance de leurs propres désirs les a encouragées à davantage exprimer leurs envies sexuelles.

Ainsi, deux lignes se dessinent: toutes les générations n’ont pas accordé la même place au plaisir féminin dans le couple, et mieux savoir ce que l’on veut semble aussi aider à davantage oser le dire.



De «est-ce que je plais?» à «qu’est-ce qui ME plaît?»

C’est exactement le glissement que décrit Nancy Glisoni, sexologue et thérapeute sexuelle citée dans le rapport. Selon elle, les femmes plus jeunes sont souvent davantage soucieuses du regard extérieur. Est-ce que je suis attirante? Est-ce que je corresponds à ce qu’on attend de moi? Avec l’expérience, explique la spécialiste, la question évoluerait progressivement vers autre chose: qu’est-ce que moi, je désire?

Et quelque part, c’est là que le fameux «sexual prime» devient plus intéressant que son nom un peu marketing. Le rapport ne le définit pas comme un âge magique auquel tout deviendrait soudainement formidable sous la couette, mais comme une période où l’on commence à regarder sa propre sexualité avec plus de conscience, plus de recul, et parfois moins d’envie de cocher les cases attendues.

Le rapport résume d’ailleurs cette évolution ainsi: on passe de l’idée de «chercher à être désirable» à celle de «définir son plaisir».

Et c’est là qu’entrent en scène un autre jeu de données d’Ashley Madison. Car en parallèle de l'enquête menée par YouGov, la plateforme de rencontres discrètes a aussi interrogé 885 de ses membres en mars 2026. Parmi eux, 45% disent avoir atteint leur plein épanouissement sexuel à 40 ans ou plus. Le chiffre est accrocheur, mais il faut évidemment le remettre dans le contexte d’Ashley Madison, dont les membres ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population.

En revanche, leurs réponses donnent un aperçu intéressant de la place accordée au plaisir féminin dans les relations stables. Parmi les utilisatrices interrogées, 39% disent que leur propre satisfaction sexuelle a souvent été négligée dans leurs relations stables.

Certaines disent avoir fait passer les besoins de leur partenaire avant les leurs, d’autres avoir essayé sans succès de parler de leurs désirs. Une personne interrogée sur cinq affirme même n’avoir jamais vraiment exploré sa propre sexualité dans sa relation principale.



Vieillir ne veut pas dire désirer moins

Le rapport avance aussi une autre idée, celle que certaines grandes étapes de vie (maternité, séparation, fin d’une longue relation, périménopause…) peuvent devenir des moments où l’on réinterroge son rapport au désir, au corps et à l’intimité.

La sexualité des femmes plus âgées est d’ailleurs de plus en plus visible dans le débat public. Périménopause, fantasmes, évolution du rapport au corps, remise en question de schémas relationnels installés depuis longtemps… Des sujets longtemps cantonnés à la sphère intime et qui sont davantage discutés ouvertement aujourd’hui.

Alors, est-ce que le meilleur sexe de la vie commence après 40 ans? Ces données ne permettent pas de l’affirmer, mais soulèvent un certain nombre de questions pertinentes.

Et vous, c'était quand votre sexual prime? Je l'attends toujours Entre 20 et 30 ans, après ça grince Rien ne vaut la quarantaine! Bien plus tard, vous n'imaginez pas... En quoi ça vous concerne? Voter Au total, 27 personnes ont participé à ce sondage.