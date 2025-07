Le crédit vise à l'achat de munitions pour les systèmes DSA. Image: KEYSTONE

Des élus demandent un milliard de plus pour l'armée suisse

La commission de politique de sécurité du Conseil des Etats propose un crédit d'un milliard de francs pour l'achat de munitions antiaériennes.

L'armée suisse devrait disposer d'un milliard de francs supplémentaire pour des munitions destinées aux systèmes de défense sol-air. La commission compétente du Conseil des Etats a pris cette décision dans le cadre du message sur l'armée 2025.

La commission de politique de sécurité propose, grâce à la voix de sa présidente Andrea Gmür-Schönenberger (C/LU), un crédit d'engagement supplémentaire d'un milliard de francs pour l'achat de munitions pour les systèmes DSA de longue et moyenne portées ainsi que pour des systèmes d’appui de feu indirect à moyenne distance, indiquent vendredi les services du Parlement.

Pour la courte majorité, la Suisse doit pouvoir conclure des contrats en temps voulu et s'assurer des créneaux de livraison. Et de rappeler l'état de la menace et les goulots d'étranglement sur le marché de l'armement.

La tout aussi grande minorité dit partager ces inquiétudes. Elle rappelle toutefois que la Confédération manque d'argent. Selon elle, la stratégie du Conseil fédéral d'augmenter les stocks par petites étapes est plus pertinente.

Vers une fin de vie pour les F-5 Tiger

En juin, le National a refusé ce crédit supplémentaire par 97 voix contre 77. Les propositions demandant la suppression ou, à l'inverse, l'augmentation des crédits d'engagement pour l'appui de feu indirect à moyenne distance, ou encore la remise en état des chars 87 Leopard, ont toutes été rejetées. Le programme d’armement 2025 a été soutenu par 9 voix et 1 abstention.

Dans la foulée, par 6 voix contre 3, la commission soutient la mise hors-service de la flotte de F-5 Tiger prévue par le Conseil fédéral. Prolonger leur durée de vie serait trop coûteux et ne contribue pas à la capacité de défense de la Suisse.

Pour la minorité, les F-5 Tiger pourraient continuer à assumer des tâches telles que les missions d'entraînement, l'appui aux services de police aérienne ou la simulation d'adversaires lors d’exercices, ce qui permettrait de décharger la flotte de F/A-18.

Le Conseil fédéral demande des crédits d'engagement de 1,69 milliard de francs pour 2025, dont 1,5 milliard pour le programme d'armement, notamment pour des nouveaux blindés. Ces dépenses se fondent sur l'objectif du Parlement d'allouer à l'armée 1% du PIB d'ici 2032.

Le dossier sera débattu lors de la session d'automne. (jzs/ats)