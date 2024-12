Image: KEYSTONE

Grosse nouveauté pour les recrues de l'armée suisse

L'armée suisse modernise ses applications pour les conscrits. Ils peuvent désormais y planifier leur service militaire et préparer leur recrutement.

L’armée modernise ses applications numériques pour les quelque 40 000 conscrits se présentant chaque année. Ceux-ci peuvent planifier leur service militaire de manière individuelle et s'y préparer au mieux.

Grâce à ce planificateur d'école de recrues, les conscrits ont la possibilité de s'organiser suffisamment tôt, en fonction de leur situation personnelle, indique jeudi l'armée dans un communiqué. La date de l'école de recrues ou les différentes périodes à choix peuvent par exemple être saisies en ligne et partagées.

Lors de la journée d’information, la date de l'école de recrues est ensuite fixée définitivement. Cette mise à jour des applications numériques permet une meilleure planification et réduit la charge administrative.

Le nouveau «Function Finder» donne un aperçu général des fonctions proposées à l’armée et à la protection civile. Les conscrits peuvent indiquer quels sont leurs intérêts et leurs qualités et les comparer avec les exigences relatives à chaque fonction. Le filtre de l’application permet de cibler les recherches et d’en apprendre plus sur les différentes possibilités offertes.

Par ailleurs, «Team Finder» permet aux conscrits d'identifier leurs intérêts pour les différentes fonctions de l'armée, qui vont bien au-delà des simples tâches de combat. Celles-ci ont été réparties dans diverses catégories, soit les quatre équipes: «Aide», «Soutien», «Technique» et «Combat». Un quiz permet également aux appelés de trouver l’équipe qui leur convient le mieux. (ats)