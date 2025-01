Le nageur Noè Ponti lors de son entrée dans l'armée. Image: keystone

L'armée change de look, mais oublie un point important

L'armée suisse supprime la «Tenue A». Du point de vue de la mode, ce n'est pas une grande perte. Mais où vont maintenant tous les rubans de distinction durement gagnés?

«La meilleure armée du monde» renonce désormais à l'uniforme de sortie gris 95, la célèbre «Tenue A». Les nouvelles recrues ne recevront cette tenue que si elles en ont besoin pour des raisons de représentation. Ainsi, l'Armée suisse économisera jusqu'à 55 millions de francs d'ici 2035.

Le blazer qui ne va à personne

La «tenue de sortie» ne manquera probablement à personne. La co-rédactrice en chef du magazine militaire Schweizer Soldat et sergent, Cécile Klusák, a posté sur TikTok une vidéo sur la suppression de la «tenue de sortie». Les réactions parlent d'elles-mêmes: «Dieu merci» et «Enfin» sont les commentaires les plus présents. Rien d'étonnant à cela: qui aime porter un blazer qui semble tout droit sorti des années 80 et qui pend sur la poitrine?

La tenue A. Image: KEYSTONE

Mais l'armée a oublié un détail

La «Tenue A» devait jusqu'à présent être portée lors des cérémonies de promotion et pendant les congés. Avec la suppression de cette tenue, les soldates et soldats pourront désormais porter la «Tenue B» à ces occasions.

Il s'agit d'un uniforme de camouflage. Il est beaucoup plus confortable et ressemble en fait presque à la «Tenue C», que les recrues portent lorsqu'ils rampent dans la boue. Il est simplement un peu plus élégant.

Cela ressemble déjà plus à une armée sérieuse. Image: mediathek VBS

Ainsi, tout le monde devrait se réjouir de la suppression de l'uniforme de sortie. Mais il y a un hic: l'uniforme de camouflage ne comporte pas de place pour les insignes. Ce sont des rubans de distinction qui sont attribués pour des mérites particuliers. Par exemple, des «distinctions en sports militaires» pour une forme physique exceptionnelle, des «distinctions de tireur» pour de bonnes performances au tir, des «distinctions de formation» pour des formations militaires spécialisées ou des «insignes de mission» pour des missions à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

Et pour éviter que quelqu'un ne se promène sans distinction, certaines de ces broches colorées sont attribuées simplement pour des périodes de service. Par exemple, parce qu'on a passé 90, 170, 250 ou même 950 jours (!) dans l'armée suisse.

Comme tout ce qui se passe dans l'armée, les insignes sont bien entendu régis par un règlement spécifique.

Image: Screenshot Règlement de l'armée suisse

On pourrait bien sûr simplement attacher les insignes n'importe où sur la veste de l'uniforme de camouflage. Mais ce serait trop facile. «Les insignes ne doivent être portés que sur le veston/blazer de la Tenue A, à 0,5 cm au-dessus de la poche gauche de la poitrine», stipule le règlement 51.009 «Vêtements et paquetages».

Les rubans doivent être placés au-dessus de la poche de poitrine gauche (chiffre 2). Image: screenshot règlement «habillement et paquetages» de l'armée suisse

L'espace disponible à l'endroit prévu est limité. Mais de toute façon, selon le règlement, on ne peut apposer que neuf insignes au maximum. C'est sans doute mieux ainsi. Mais dans quel ordre décorer sa poitrine? Ne vous inquiétez pas, là aussi il y a des directives:

Image: screenshot règlement «habillement et paquetages» de l'armée suisse

Un groupe de travail pour y remédier

Tout cela n'est donc plus possible maintenant que le «Tenue A» n'existe plus que pour les militaires importants et la fanfare militaire. Pour tous les autres soldats et soldates, il est urgent de trouver une solution. Les légendes racontent en effet que les décorations amélioraient considérablement les chances de draguer. Enfin, les distinctions sont synonymes d'habileté particulière, de persévérance exceptionnelle et d'assiduité.

Jusqu'à présent, l'armée n'a pas encore d'idée sur l'endroit où l'on pourrait fixer les insignes à l'avenir. Interrogé par 20 minutes, le DDPS a indiqué qu'un groupe de travail allait examiner différentes options. On ne sait pas encore quand une solution concrète sera présentée.

Traduit et adapté par Noëline Flippe