Les drones israéliens de l'armée suisse à nouveau sous le feu des critiques. Image: KEYSTONE

Un rapport dézingue les drones israéliens de l'armée suisse

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) tire à boulets rouges sur le projet d'achat des engins militaires. Son constat est cinglant.

Plus de «Suisse»

La commande de drones israéliens ADS15 par l'armée suisse est à nouveau sous le feu des critiques. Après de multiples retards, c'est le Contrôle fédéral des finances (CDF) qui pointe une gestion du projet «insatisfaisante». Des clarifications urgentes sont nécessaires.

Ce projet vise à doter l'armée suisse de six drones de reconnaissance non armés. Après plusieurs retards, la Confédération a annoncé un report à fin 2026. Le CDF ne mâche pas ses mots. L'organisation et la méthodologie du projet présentent des faiblesses, écrit-il dans un audit publié mercredi.

Et de dénoncer notamment «des objectifs trop ambitieux, une planification et un pilotage lacunaires, une gestion insuffisante des risques et de la qualité». Les prochaines étapes devraient être clarifiées «de toute urgence», selon le CDF.

Les retards sont principalement dus aux fournisseurs RUAG et Elbit, à la pandémie de COVID-19 et au conflit au Proche-Orient, selon l'Office fédéral de l'armement. Ce dernier reconnaît la nécessité d'agir, mais entend aller de l'avant comme prévu.

Chronologie d'un flop

2015: L'acquisition de six drones de type Hermes 900 HFE auprès du fabricant israélien Elbit, y compris les composants au sol, le simulateur et la logistique, pour un montant de 250 millions de francs, est approuvée par le Parlement avec le programme d'armement 2015. Les drones mesurent neuf mètres de long et ont une envergure de 17 mètres. Ils doivent être livrés en 2019 et remplacer le système de drones de reconnaissance de 1995 pour une durée de service d'environ vingt ans.

Décembre 2019: Les responsables du projet à l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) parlent d'un retard d'environ six mois pour le nouveau système de drones. La certification en Israël aurait entraîné des dépenses supplémentaires non prévues. Les coûts supplémentaires qui en découlent n'ont pas été communiqués. Les drones précédents ayant été retirés du service, des hélicoptères seront utilisés.

Mars 2021: Les drones de reconnaissance Hermes ne devraient voler en Suisse que vers l'été 2022, soit environ trois ans plus tard que prévu initialement. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'armement de l'époque, Martin Sonderegger, dans une interview accordée à la NZZ. Elbit avait sous-estimé les efforts à fournir autour de ce projet innovant. «Avec le recul, le calendrier était trop sportif», a déclaré M. Sonderegger.

Mai 2021: Le crash d'un drone de l'armée destiné à la Suisse en Israël en août 2020 est dû à des vibrations d'une intensité inattendue. Le fournisseur Elbit aurait pu remédier au problème.

Janvier 2022: La commission de gestion du Conseil des Etats voit un «risque considérable» dans l'acquisition, notamment dans le système radar. L'autorité de surveillance voit également des problèmes dans la procédure d'homologation. La certification est effectuée par les autorités israéliennes. Pour l'homologation en Suisse, cette certification doit être validée. Cette procédure est un «facteur de risque».

Mars 2022: Les douze premiers pilotes des Forces aériennes terminent leur formation de base avec le nouveau système de drones.

Avril 2022: Les deux premiers drones arrivent à Emmen (LU), après avoir été acheminés en Suisse par voie maritime et terrestre depuis Israël.

Juin 2022: L'un des drones déjà livrés effectue son premier vol, qui dure 70 minutes. D'ici fin 2023, l'armée devrait disposer des six drones.

Décembre 2022: On apprend que les drones ne pourront pas être livrés avant fin 2024. Le fabricant en Israël doit payer des pénalités et fournir des prestations supplémentaires.

Janvier 2023: Le coût du projet est désormais estimé à 298 millions de francs. Avec le supplément au budget 2021, le Parlement avait accordé 20 millions de francs supplémentaires pour le projet. Les coûts supplémentaires ont été justifiés par les fluctuations des cours.

Avril 2023: Le service de vol avec les nouveaux drones est interrompu à titre préventif. Un incident technique s'est produit lors d'un essai de vol avec l'un des drones de reconnaissance. Les drones pourront à nouveau décoller en mai. Entre-temps, les Forces aériennes disposent de deux drones et un troisième est en test chez armasuisse. C'est avec ce dernier que l'incident technique s'est produit.

Décembre 2023: La livraison des drones est retardée jusqu'à fin 2026 en raison, selon l'Office fédéral de l'armement, de la situation incertaine au Proche-Orient et des problèmes techniques survenus au printemps dernier. Armasuisse a convenu avec Elbit d'une prolongation du projet et de compensations, dont du matériel d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs. En outre, l'entreprise risque des pénalités si elle ne livre pas à nouveau dans les délais.

Janvier 2025: Le service de vol avec le système de drones de reconnaissance ADS 15 est temporairement suspendu après un incident survenu avec un drone du même type en Inde - et ce dans le monde entier. Cette mesure est valable jusqu'à ce que la cause soit clarifiée.

Entre-temps, cinq des six drones sont arrivés en Suisse. Le dernier devrait être livré au troisième trimestre 2025. Les drones ne devraient pas avoir l'autorisation de décoller et atterrir sans accompagnement avant 2029 et la certification complète du système. (jzs/ats)