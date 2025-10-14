La conseillère nationale UDC Stefanie Heimgartner demande la dissolution du service spécialisé «Femmes dans l'armée et diversité». Image: Keystone

Une UDC dénonce un service de l’armée qui questionne sur «le plan moral»

Pour Stefanie Heimgartner, le programme «Femmes dans l’armée et diversité» n'a pas fait ses preuves. Cette ancienne militaire minimise les discriminations au sein de la grande muette, et souhaite que cette structure autonome disparaisse.

Ujdhesa Shabani

Dans le cadre de sa stratégie pour l’égalité, la Confédération s’est fixé pour objectif de porter la part des femmes dans l’armée à 10% d’ici 2030. En 2022, elle a notamment créé le service spécialisé «Femmes dans l’armée et diversité». Mais la pertinence de cette structure est désormais remise en question.

Fin septembre, la conseillère nationale Stefanie Heimgartner (UDC) a déposé une motion réclamant sa suppression. Selon elle, la création de services spécialisés pour certains groupes de la population conduit à une fragmentation et à des doublons dans l’administration.

Faire le ménage dans les tâches

Selon le texte, toutes les tâches concernées devraient être intégrées à des structures existantes, comme l’aumônerie militaire ou le service psychologique et pédagogique de l’armée. La motion indique:

«Le Conseil fédéral est chargé de dissoudre le service spécialisé Femmes dans l’armée et diversité (FdAD) rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et d’intégrer toutes les tâches qui s’y rapportent dans des structures existantes.»

Le texte ajoute: «Ou, si cette intégration se révèle impossible, de les supprimer purement et simplement»

L'égalité de traitement remise en cause

De plus, le documentlaisse entendre que les femmes ou d’autres groupes auraient besoin de structures de soutien distinctes. Cela reviendrait à relativiser le principe d’égalité de traitement, et à institutionnaliser un régime de faveur, «deux conséquences qui suscitent des interrogations sur le plan tant moral que politique», écrit Stefanie Heimgartner. L’armée, estime-t-elle, doit avant tout fonctionner selon «des critères de performance et de qualification».

La conseillère nationale écrit:

«Vu l’évolution de la situation sécuritaire, il faut impérativement et prioritairement affecter les ressources existantes à l’armement, à l’instruction et à la capacité de défense de l’armée.»

Selon l'Argovienne, les mesures et les objectifs proposés détournent l’attention du but essentiel, à savoir restaurer la capacité de défense.

La conseillère nationale argovienne Stefanie Heimgartner, membre de l'UDC, a elle-même servi dans l'armée.

L'élue écrit également dans sa motion:

«Dans un contexte de raréfaction des ressources, il vaudrait mieux se concentrer sur des mesures efficaces que sur des études dépourvues de signification et de représentativité empirique.»

Elle fait ici référence à l’étude réalisée en 2024 par le service «Femmes dans l’armée et diversité» sur la discrimination et les violences sexuelles dans l’armée suisse.

L’enquête portait sur 1126 personnes et les résultats étaient sans équivoque. Environ la moitié des sondés déclaraient avoir été victimes de discrimination au sein de l’armée suisse, et près de 40% affirmaient avoir subi des violences sexuelles.

«Aucune valeur ajoutée identifiable» pour l’armée

Stefanie Heimgartner a déclaré à l'Aargauer Zeitung:

«Les résultats de cette étude ne me semblent pas représentatifs, car ce sont principalement des personnes concernées qui y ont participé.»

La conseillère nationale a elle-même effectué son service militaire il y a une dizaine d’années, participant notamment à trois missions Swisscoy au Kosovo. Elle ajoute:

«Personnellement, je n’ai jamais été victime de discrimination au cours de ma carrière»

La conseillère nationale ne croit pas non plus que la stratégie d’égalité permet d’augmenter la proportion de femmes dans l’armée ni de renforcer ses capacités de défense. Elle estime:

«A en juger par le travail effectué jusqu’à présent par le service spécialisé, je ne vois actuellement aucune valeur ajoutée qui justifierait son existence.»

Le service reste justifié

Pour la conseillère nationale du Centre Maya Bally, renoncer à ce service spécialisé n’est pas envisageable. Elle rappelle:

«Il y avait une raison à sa création en 2022»

Maya Bally, conseillère nationale argovienne du centre.

L’ancienne conseillère fédérale du Centre, Viola Amherd, y voyait un instrument essentiel pour lutter contre les discriminations. «C’est pourquoi je trouve tout à fait justifié qu’il existe», ajoute Maya Bally, d’autant que l’on continue d’entendre parler de cas de discrimination au sein de l’armée. Elle ajoute:

«Je pourrais en revanche imaginer que le nom du service soit modifié»

L'élue comprend que son appellation puisse donner l’impression d’un traitement particulier réservé aux femmes, alors qu’il s’adresse à l’ensemble du personnel de l’armée.

Supprimer complètement cette entité n’est, toutefois, pas une option pour la collègue de parti du ministre de la Défense, Martin Pfister. Elle insiste:

«Nous avons besoin d’un point de contact qui fasse aussi un travail de sensibilisation»

Cela pourrait d’ailleurs contribuer à augmenter la proportion de femmes dans l’armée. Elle conclut:

«Si, dans quelques années, ce service devenait superflu, ce serait bien sûr une excellente nouvelle»

Traduit de l'allemand par Joel Espi