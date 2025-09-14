La signature du contrat du F-35, version neuvevilloise. La Neuveville, 14 septembre 2025.

Ce village romand a fait sa fête au F-35

Ce dimanche, lors du traditionnel cortège de sa Fête du vin, La Neuveville, dans le Jura bernois, a mis à l'honneur... le F-35. Une cérémonie bien particulière. Vidéo.

La Fête du vin de La Neuveville, dans le Jura bernois, au bord du lac de Bienne, s’est achevée par son traditionnel cortège dominical, avec ses chars fantaisistes mettant à l’honneur toutes les générations. Le bourg médiéval avait retrouvé le soleil après un vendredi et samedi mitigés mais totalement festifs.

Ce dimanche après-midi, la foule, nombreuse, pouvait noter son char préféré à l’aide d’un QR code. On dira que tous ont gagné. Mais l’un d’eux s’est particulièrement fait remarquer par son sujet mis à l’honneur ou plutôt à l'index: l'affaire du F-35.

Gueule de requin

Dans un parfait sens du ridicule en avance sur les revues de fin d’année, les concepteurs du char, en treillis militaire pour l’occasion, ont mis en scène la signature du contrat d’achat de l’avion de combat américain, reproduit en carton-pâte avec une gueule de requin. Une scène clownesque, avec son oncle Sam aux couleurs du drapeau américain et en chapeau haut de forme, dans le rôle de l’auguste jouant un bon tour, et, face à lui, le clown blanc, aka le représentant de la Berne fédérale en chemise blanche, cravate fine et perruque blonde péroxydée.

Vu sous un autre angle. image: watson

Une pancarte situait le propos:

«Au lieu de dépenser 6 milliards pour des avions américains, prenez local, le nôtre à 500 balles»

Cette inscription restera en grande partie énigmatique, faute – notre faute – d’avoir demandé à quoi font référence ces «500 balles». Mais on a compris le message.

Voilà, la fête est finie. Les forains démontent leurs manèges, les fanfares rangent leurs instruments, les stands de kebabs, fondue, pizzas et autre saucisse sicilienne font place nette.

Ah le petit vin blanc...

Chez les vignerons, on mise beaucoup sur le retour du chaud ces prochains jours pour faire monter le teneur en sucre des blancs, le Oechsle. «Il est à 62 pour l’heure, la faute aux pluies diluviennes de juillet», nous disait ce dimanche un vigneron venu avec des amis écouter la fanfare puis l’orchestre de jazz à l’heure de l’apéro. Il n'aimerait pas vendanger avant qu’il n’ait atteint 67, 73 serait l’idéal.

Ma foi, c'est avec le vigne comme avec les contrats d'armement: on ne maîtrise pas tout.