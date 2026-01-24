larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
armes

Bagarre: Il y a eu des coups de feu à Berne

La Suisse a marqué une minute de silence vendredi à 14h00. Dans plusieurs villes, comme à Berne, les transports publics étaient à l&#039;arrêt.
La police cantonale bernoise a reçu peu après 03h25 que des coups de feu avaient été entendus à la Schlossstrasse, à Berne.Keystone

Il y a eu des coups de feu à Berne

Dans la nuit de vendredi à samedi à la Schlossstrasse, une rixe a éclaté entre deux hommes. Des coups de feu ont été tirés avec un pistolet d’alarme, sans faire de blessé direct, mais l’un des protagonistes a été atteint par un autre objet.
24.01.2026, 17:4224.01.2026, 17:49

Des coups de feu ont été tirés avec un pistolet d'alarme lors d'une altercation dans la nuit de vendredi à samedi en ville de Berne. Personne n'a été blessé directement, mais une personne présumée impliquée dans l'incident a été blessée par un autre objet.

La police cantonale bernoise a reçu peu après 03h25 que des coups de feu avaient été entendus à la Schlossstrasse, dans l'ouest de la ville fédérale, indique-t-elle samedi dans un communiqué. Arrivés sur place, les policiers n'ont trouvé personne.

Elle gagne le salaire moyen suisse, mais elle n'arrive pas à épargner

Un peu plus tard, la police a été informée qu'un homme blessé recevait des soins. Selon les informations dont dispose la police, une altercation avait éclaté devant un immeuble d'habitation de la Scholssstrasse entre la victime et un autre homme. Des coups de feu ont été tirés durant cette rixe, sans que personne ne soit touché.

Un des hommes soupçonnés d'avoir participé à l'altercation a été blessé avec un objet. Un autre participant présumé à la rixe a été arrêté samedi matin et emmené au poste pour un complément d'enquête. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici sur qui les Moretti rejettent la responsabilité de l'incendie
Les auditions révélées par la RTS montrent une stratégie de défense de Moretti consistant à diluer les responsabilités, alors que l’enquête pénale se poursuit.
Libéré vendredi après quinze jours de détention provisoire, Jacques Moretti reste, avec son épouse Jessica Moretti, au cœur de l’enquête sur l’incendie du Constellation à Crans-Montana. Le drame, survenu dans la nuit du Nouvel An, a fait 40 morts et 116 blessés.
L’article