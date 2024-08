Le tableau le plus cher du monde: le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Image: AP/AP

Le tableau le plus cher du monde se cache-t-il à Genève?

Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci est le tableau le plus cher du monde, mais personne ne sait où il se trouve. La BBC tente de localiser le tableau, et pense qu'il est en Suisse.

Olivier Meier

Où se trouve le tableau le plus cher du monde? C'est la question que se posent les amateurs et experts d'art depuis un certain temps. En 2017, un tableau de Léonard de Vinci nommé Salvator Mundi a été vendu aux enchères chez Christie's à New York pour la coquette somme de 450 millions de dollars – soit plus de 100 millions de dollars de plus que ce qui avait été estimé au départ.

Après la vente aux enchères, des spéculations ont rapidement vu le jour selon lesquelles le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (MBS) aurait acheté le tableau. On a prétendu que l'œuvre était accrochée sur un yacht de luxe de l'homme de 38 ans. Cette information n'a toutefois jamais été confirmée.

Aujourd'hui, de nouvelles rumeurs alimentent les spéculations sur l'endroit où se trouve le tableau le plus cher du monde. Un documentaire de la BBC a révélé qu'il était suspendu au mur d'un dépôt franc sous douane depuis sept ans... à Genève.

Qu'est-ce qu'un dépôt franc sous douane? Les dépôts francs sous douane sont des entrepôts dans lesquels sont stockées temporairement des marchandises non dédouanées et non imposées. Ces entrepôts permettent de stocker discrètement des œuvres d'art, des meubles, de l'or ou du vin. Les espaces sont soumis à des conditions climatiques spécifiques et sont étroitement surveillés. Tant que les objets ne quittent pas l'entrepôt, il n'y a pas de droits de douane ou de taxes à payer.

Bernard Haykel, professeur américain et expert du Moyen-Orient à l'université de Princeton, affirme dans le documentaire télévisé que le ministre saoudien de la culture lui aurait confié que le Salvator Mundi se trouvait à Genève.

Selon Haykel, MBS a de grands projets pour le tableau. Ainsi, le chef-d'œuvre du maître italien devrait un jour servir d'attraction principale dans un musée à Riyad, à l'instar de la Mona Lisa au Louvre.

Mais les déclarations de Haykel ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des rumeurs sur l'endroit où se trouve le tableau le plus cher du monde. Au final, seul l'acheteur lui-même peut apporter une réponse à la question de savoir où se trouve réellement le Salvator Mundi. (ome)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci