brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Art

Cette phrase a été sacrée la plus absurde de l’année en Suisse romande

Cette phrase a été sacrée la plus absurde de l’année en Suisse romande

Le Champignac d’Or 2025 a été attribué samedi au municipal et député vaudois de Nyon Alexandre Démétriadès, lors d’une cérémonie au Mont-sur-Lausanne récompensant les talents de l’art oratoire.
13.12.2025, 21:4513.12.2025, 22:33

Le député vaudois et municipal de Nyon Alexandre Démétriadès décroche le Champignac d'Or 2025.

«Main dans la main, les acteurs ont travaillé d'arrache-pied»
Alexandre Démétriadès au Grand Conseil

Le politicien a reçu samedi la statuette dorée réservée au vainqueur.

Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, obtient le Champignac d'Argent, une récompense «largement méritée», soulignent les organisateurs du concours oratoire. Sur RTS1, elle a déclaré en octobre:

«Je suis là pour essayer de rectifier certaines vérités, qui sont importantes pour moi, mes équipes et la Comédie»

Trois «étoiles montantes» du champignacisme sont également distinguées: le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard obtient la mention «Hyperconnecté» pour la clarté de sa communication, affirmé sur les ondes de RTS-La Première:

«Je ne sais pas si j'ai été informé ou pas...»

Trente-huit candidats retenus

Le porte-parole de l'Alliance SwissPass reçoit, lui, la mention «Vérité toute nue» pour son accès de sincérité: «Nous ne communiquons aucun chiffre exact», dit-il dans 24 heures.

Enfin, le journaliste Antoine Membrez gagne la mention «Sonotone» pour son attention sans faille: «Il suffit de tendre l'oreille pour voir la différence», écrit-il dans le Quotidien jurassien.

Le Grand Prix du Maire de Champignac existe depuis 1988 et récompense les personnes qui se sont particulièrement distinguées au cours de l'année par leur excellence dans l'art oratoire. Cette année, 38 candidats s'affrontaient. Les récompenses ont été remises au Mont-sur-Lausanne. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
1 / 3
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les faux banquiers ou policiers se sont fait 1,3 million de francs
La Police cantonale vaudoise constate un nombre d'affaires toujours élevé dans les escroqueries aux faux banquiers, policiers ou assureurs. En 2025, quelque 800 cas à la fausse qualité, dont 230 réussites, ont été recensés pour un préjudice total de 1,3 million de francs. Ils ont été le fait de plus de 250 auteurs.
La police vaudoise a fait le point statistique vendredi à l'occasion d'un nouveau cas signalé jeudi à Villeneuve. Un ressortissant français âgé de 26 ans, domicilié en France, a été interpellé à la mi-journée par des gendarmes, indique-t-elle dans un communiqué.
L’article