Cette phrase a été sacrée la plus absurde de l’année en Suisse romande

Le Champignac d’Or 2025 a été attribué samedi au municipal et député vaudois de Nyon Alexandre Démétriadès, lors d’une cérémonie au Mont-sur-Lausanne récompensant les talents de l’art oratoire.

Le député vaudois et municipal de Nyon Alexandre Démétriadès décroche le Champignac d'Or 2025.

«Main dans la main, les acteurs ont travaillé d'arrache-pied» Alexandre Démétriadès au Grand Conseil

Le politicien a reçu samedi la statuette dorée réservée au vainqueur.

Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, obtient le Champignac d'Argent, une récompense «largement méritée», soulignent les organisateurs du concours oratoire. Sur RTS1, elle a déclaré en octobre:

«Je suis là pour essayer de rectifier certaines vérités, qui sont importantes pour moi, mes équipes et la Comédie»

Trois «étoiles montantes» du champignacisme sont également distinguées: le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard obtient la mention «Hyperconnecté» pour la clarté de sa communication, affirmé sur les ondes de RTS-La Première:

«Je ne sais pas si j'ai été informé ou pas...»

Trente-huit candidats retenus

Le porte-parole de l'Alliance SwissPass reçoit, lui, la mention «Vérité toute nue» pour son accès de sincérité: «Nous ne communiquons aucun chiffre exact», dit-il dans 24 heures.

Enfin, le journaliste Antoine Membrez gagne la mention «Sonotone» pour son attention sans faille: «Il suffit de tendre l'oreille pour voir la différence», écrit-il dans le Quotidien jurassien.

Le Grand Prix du Maire de Champignac existe depuis 1988 et récompense les personnes qui se sont particulièrement distinguées au cours de l'année par leur excellence dans l'art oratoire. Cette année, 38 candidats s'affrontaient. Les récompenses ont été remises au Mont-sur-Lausanne. (tib/ats)