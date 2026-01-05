Le Groupe Mutuel a pris une décision qui impactera de très nombreux Suisses. Image: KEYSTONE

Cette caisse maladie réduit ses prestations sans baisse de primes

Des dizaines de milliers de patients vont voir leurs prestations complémentaires diminuer, le tout sans réduction de prime. Et ce n'est pas la première fois que la caisse valaisanne pose des restrictions.

Benjamin Weinmann / ch media

La politique d’économies du Groupe Mutuel risque de faire grincer des dents. L'assureur basé à Martigny (VS) a décidé de réduire des prestations pour certaines thérapies alternatives et de prévention.

En décembre, le Groupe Mutuel a envoyé un courrier aux thérapeutes afin de leur annoncer ce nouveau coup de rabot. CH Media (éditeur de watson) a pu consulter cette lettre avant que les assurés n'en soient informés. On parle ici de patients qui, par exemple, ont régulièrement recours à des massages afin de soulager des douleurs chroniques.

Concrètement, il est question de l’introduction d’un nouveau cadre tarifaire pour les prestations de médecine alternative. La caisse écrit:

«Au vu de la hausse marquée des coûts de la santé, cette mesure vise à garantir une évolution maîtrisée des dépenses dans les assurances complémentaires et à limiter les augmentations de primes.»

Dès le 10 avril, de nouvelles règles s’appliqueront à la prise en charge des traitements. Résultat: la durée et la fréquence des séances vont être fortement réduites. Les patients, eux, seront informés cette année de ces changements.

Des milliers d'assurés du Groupe Mutuel concernés

Selon la porte-parole de la caisse maladie, Lisa Flückiger, moins de 5% des assurés qui ont une complémentaire au Groupe Mutuel seront touchés par ces coupes. Mais début 2025, l’assureur comptait 1,1 million d’assurés complémentaires. Ces 5% représentent donc 55 000 personnes.

A l’avenir, la caisse ne remboursera plus que 60 minutes par massage ou traitement équivalent. Jusqu’ici, il n’y avait pas de limite formelle dans la durée, même si les séances duraient le plus souvent 90 ou 120 minutes.

Pour les patients concernés, il s’agit déjà de la deuxième baisse de prestations en peu de temps. L'année dernière, le Groupe Mutuel avait aussi réduit le nombre de séances prises en charge. Auparavant il n'existait aucune limite officielle et la caisse pouvait accepter de rembourser 20 ou 30 traitements par an sans broncher.

Du jour au lendemain, la règle a changé: cinq massages pris en charge et huit autres thérapies. Une ordonnance est exigée pour chaque tranche de quatre séances supplémentaires.

Les économies sont importantes

Un exemple permet de mesurer l’ampleur des économies réalisées. Si une patiente fictive, Caroline Martin, a pris sur une année 30 massages de 90 minutes à 210 francs la séance, le Groupe Mutuel devait lui rembourser plus de 5000 francs. Avec seulement cinq massages assurés, le montant tombe à moins de 1000 francs.

Pourtant, les primes de l’assurance complémentaire n’ont pas diminué. Alors, comment expliquer que les frais baissent, mais que les primes restent les mêmes? Selon Lisa Flückiger, la mesure vise à contrôler et limiter les facturations excessives. Aussi, une durée maximale pour les traitements serait courante dans le secteur.

L’objectif est de contenir des hausses de primes «qui pourraient résulter du recours accru aux prestations de médecine alternative ces dernières années». La porte-parole ne précise pas les économies attendues, pas plus que le nombre d'assurés qui pourraient résilier leur couverture. Un point crucial, car avec l’âge et un dossier médical qui s’épaissit, il devient souvent difficile de trouver une nouvelle assurance complémentaire.

De plus en plus de thérapeutes

La porte-parole renvoie aux chiffres des associations professionnelles, l'ASCA et le RME. Le nombre de thérapeutes en médecine alternative est passé de 6000 en l'an 2000 à environ 30 000 en 2024. Selon des études de l’Office fédéral de la statistique, il y a trois ans encore, seuls 16% des assurés avaient recours toute l'année à la médecine alternative. En 2024, ils étaient déjà 30%. «Cette hausse se reflète aussi dans nos chiffres», explique la porte-parole.

Le directeur de la faîtière suisse du massage médical, Rémy De Tomasi, a de la peine à partager ce raisonnement. Il juge «inefficace et contre-productive» la politique d’économies des caisses au détriment des médecines alternatives et complémentaires. Selon lui, un système de santé axé uniquement sur la médecine générale entraîne à long terme des coûts plus élevés.

Le dernier Public Health Index montre que la Suisse consacre 11,8% de son produit intérieur brut à la santé. Mais en comparaison européenne, le pays arrive bon dernier en matière de prévention, comme l’a récemment relevé le Tages-Anzeiger.

Une limite de 5 séances

Rémy De Tomasi pointe également une autre restriction problématique liée aux nouvelles mesures de la caisse maladie. Le Groupe Mutuel limite à 5 séances par an les traitements sans prescription médicale pour les thérapeutes ne disposant pas d'un certificat fédéral. Lisa Flückiger justifie cette règle par la volonté de valoriser les formations continues.

Mais ce n’est pas la première fois que le Groupe Mutuel s'aliène les thérapeutes et la prévention. Il y a près de trois ans, la caisse romande avait envoyé un courrier aux praticiens pour leur annoncer qu’elle ne rembourserait plus les traitements dont les tarifs dépassaient la moyenne cantonale. «Il n’y avait pourtant aucune base légale», rappelle Rémy De Tomasi. Les associations professionnelles avaient finalement obtenu gain de cause.

Il tient cependant à souligner que certaines assurances sont encore plus strictes que le Groupe Mutuel. Axa, qui vient d'entrer sur le marché des assurances complémentaires, a, par exemple, fixé un plafond de 250 francs pour les traitements prodigués par des masseurs médicaux.

Traduit de l'allemand par Joel Espi